Por Roberto Perez

SANTO DOMINGO.- Como lo solicitó el Ministerio Público, un tribunal de Santiago condenó a 20 años de prisión a un hombre por los delitos de explotación sexual y trata de personas en perjuicio de dos adolescentes.

El procesado Juan Carlos Sosa Bencosme, encabezaba una red de explotación sexual que ubicó y reclutó a las víctimas, adolescentes de 14 y 15 años de edad, a quienes las inducía a sostener encuentros sexuales con adultos, a cambio de dinero.

A través del Departamento de Trata y Tráfico de Migrantes de la Fiscalía de Santiago, que dirige el fiscal Juan Osvaldo García, se dio curso a una investigación que identificó al procesado y su modus operandi, desde su domicilio en Gurabo, desde el cual cometía los ilícitos contra las víctimas menores de edad.

La acusación, acogida en su totalidad por el tribunal, y conforme relató en estrado la fiscal litigante Aida Medrano Gonell, recoge los testimonios de las adolescentes agraviadas. El Ministerio Público pudo establecer que el hombre inducía a las menores a sostener relaciones sexuales con clientes previamente escogidos por él, a cambio de dinero en efectivo que él mismo cobraba y administraba y de lo cual decidía qué porción entregaba a sus víctimas como pago.