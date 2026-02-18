5 mil nuevos talentos digitales se gradúan en acto encabezado por el presidente Abinader

Fuente externa

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader encabezó la graduación de 5 mil participantes del programa Talento Digital, una iniciativa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que busca formar capital humano en habilidades clave de la economía digital y fortalecer la empleabilidad tecnológica en el país.

El programa, organizado junto a Cymetria, cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y registra más de 70 mil dominicanos inscritos, con más de 36 mil personas matriculadas y 23,260 participantes que ya iniciaron su formación activa, consolidando una comunidad de aprendizaje que avanza con resultados

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, explicó que la graduación de estos participantes representa un logro tangible del programa, que a la fecha contabiliza 5 mil personas certificadas, evidenciando una nueva generación de talento digital preparada para responder a las demandas del mercado y aportar al crecimiento económico.



Dijo que las las áreas con mayor demanda formativa incluyen ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web full stack y marketing digital, campos que reflejan las tendencias globales y alinean al país con las competencias más requeridas en la economía digital.

“El único escenario donde el prejuicio nunca nos va a ganar la batalla es el de la formación y la preparación”, expresó Gómez Mazara en el acto celebrado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el Centro Olímpico.

De su lado, Oscar Dueñas, CEO de Cymetria, afirmó que la verdadera brecha digital no se cierra solamente con infraestructura, sino formando talento competitivo, y subrayó que la educación tecnológica impulsa productividad, empleabilidad e innovación, con impacto directo en la reducción de brechas sociales y el fortalecimiento del ecosistema digital nacional.

Talento Digital se apoya en dos rutas que conectan formación con productividad. La Ruta de Empleabilidad integra a más de 20,900 personas que se preparan para insertarse en el mercado laboral digital, mientras que la Ruta de Emprendimiento suma a más de 2,300 dominicanos que desarrollan competencias para crear empresas y generar empleo.

La mayor concentración de los participantes se ubica en jóvenes: más de 28 mil participantes tienen entre 16 y 34 años, lo que convierte la iniciativa en una apuesta directa por el futuro productivo del país y por la construcción de soberanía digital desde el talento.



Además, más del 40 % de los graduandos son mujeres, reflejando el avance del programa en la reducción de brechas de género en el talento digital.

A nivel territorial, Talento Digital tiene presencia en todo el país, con mayor concentración en la región Ozama (más del 58 %) y expansión activa hacia el Cibao, el Sur y otras regiones emergentes. Las provincias con mayor participación son Santo Domingo (42 %), Distrito Nacional (16.3 %) y Santiago (9.6 %), en un proceso orientado a democratizar el acceso a la formación tecnológica.

La iniciativa se proyecta como una plataforma de construcción de capacidades país: reduce brechas digitales, fortalece la empleabilidad, impulsa el emprendimiento tecnológico y posiciona a República Dominicana como un hub de talento en la región, con historias de superación detrás de cada certificado.



Acompañaron en la actividad a Gómez Mazara los miembros del Consejo Directivo de la institución, Juan Taveras Hernández, Tomás Pérez Ducy, Fausto Rosario Adames, y la directora ejecutiva, Julissa Cruz.

En el acto también participaron la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario; el director de los Centro Tecnológicos Comunitarios (CTC), Isidro Torres, entre otros invitados especiales.

Sobre Talento Digital

Talento Digital es una iniciativa de formación gratuita en habilidades digitales, impulsada por Indotel con el acompañamiento de Cymetria y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a fortalecer la empleabilidad y el emprendimiento tecnológico.

El programa se desarrolla a través de dos rutas Empleabilidad y Emprendimiento y concentra su oferta en competencias de alta demanda como ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web full stack y marketing digital, con cobertura nacional y participación diversa.