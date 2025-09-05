A 11 años y dos meses del asesinato de regidor de Bayaguana, su esposa clama justicia

Por Amaurys Florenzan

Bayaguana, Monte Plata.-Raysa Acosta, viuda de Renato Castillo Hernández, quien fue vilmente asesinado, el 25 de junio del 2014, a 11 años y dos meses pide a las autoridades judiciales sea condenado el actor intelectual del crimen, el exalcalde de Bayaguana, Nelson Sosa Marte alias “Opi”.

La audiencia sobre este hecho se conocerá este lunes 8 de septiembre a las 11 de la mañana, en el Tribunal Colegiado de Monte Plata, provincia que lleva el mismo nombre.

“Solo los obreros del horrendo crimen están pagando condenas, sin embargo, el exalcalde Sosa Marte alias Opi goza de su libertad, burlándose de su familia, de sus hijos, de la justicia”, al indicar que ex funcionario municipal muestra un comportamiento de burla ante la sociedad bayaguaneses y el país, ya que se siente protegidos por sus padrinos.

En ese sentido, hizo un llamado al presidente Luis Abinader, a la Procuradora General de la República (PGR), Yeni Berenice, al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina Peña, para que este caso no quede impune: “Que está vez el dinero no gane y no derrote a la justicia”.

Acosta precisó que en estos 11 años han estado en una batalla legal para conseguir una condena en contra del principal responsable de la muerte de su esposo, quien ha realizado decenas de intentos para evadir su responsabilidad legal en el vil asesinato.

“Esperar en Dios que se haga justicia y se aplique … .apenas tenía un mes y 15 días de embarazo, y ya mi hijo tiene 11 años, y me dice que quiere ser abogado para hacer justicia por su papá”, narró la viuda ante el largo proceso.

La viuda del asesinado regidor de Bayaguana, Renato de Jesús Castillo Hernández, denunció que hay una trama para burlar la Justicia nuevamente.

La esposa del malogrado regidor y madre de cuatro huérfanos, afirmó que el principal implicado en los hechos, el entonces alcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte “Opi”, busca burlar la justicia y salirse con las suyas.

“Sosa Marte quiere tener dos asesinatos, el de mi esposo y el de expediente, debido a su altanería de contar con el respaldo del expresidente Leonel Fernández, ya que lo llevó a aspirar a la alcaldía de Bayaguana“, sostuvo.

No obstante, dijo que confía en la justicia, por lo que hizo un llamado a los magistrados a los fines de que este caso no debe quedar impune.

Se recuerda que el Tribunal Colegiado de la Provincia de Monte Plata condenó a 20 años de prisión al exalcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte, y a dos de sus exempleados, por el asesinato del regidor Renato Castillo Hernández, el 25 de junio de 2014, luego de que este denunciara actos de corrupción en el ayuntamiento.

En el 2022 hubo una sorprendente sentencia que lo descargó. El Ministerio Público impugnó ese fallo y el caso sigue en la Justicia.

Explicaron que la sentencia de la Corte que descargó al exalcalde fue anulada por la Suprema Corte de Justicia estableciendo que, si la Corte le confirmó los 20 años a dos de los imputados acusados de planificar el crimen por orden de Sosa Marte, es contradictorio que la misma sentencia descargue a este por falta de pruebas.

“Opi logró salirse con las suyas por la intermediación de un juez de otro tribunal; razón por la cual la Inspectoría del Poder Judicial abrió una investigación y ahora van por el mismo camino”, dijo Raysa Acosta.

“Cómo fue que condenaron a 20 años de prisión Antonio Rafael Olivo Javier (Eladio) y Fredy Alberto de la Cruz, en tanto Marcial Cuello Soto (Prieto) y Yolkis Severino Alberto (Coqui) recibieron condenas de 30 años, mientras Dauris de la Cruz (Dawri) fue condenado a 10 años por su participación por orden de Opi, y que, en una misma sentencia, al exalcalde lo hayan descargado por alegada falta de pruebas”, aseveró la viuda de Renato Castillo Hernández .

Finalmente, pidió que, en este nuevo juicio, en el Tribunal Colegiado de Monte Plata, que la justicia , cuya sentencia debe pronunciarse la semana entrante, que este caso no quede en la impunidad por el poder económico y los vínculos políticos del imputado.