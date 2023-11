LA AVOSADO realizó con gran éxito Primer Convivio Mini-Voli 2023

Por: León Felipe -Rodríguez

LOS MINA, Santo Domingo Este.- La Asociación de Voleibol de la provincia Santo Domingo (AVOSADO), realizó con gran éxito su Primer Convivio de Voleibol categoría Mini-.Voli, ramas femenina y masculina.

En el encuentro participaron equipos femeninos y másculinos, de más de 40 clubes y ligas deportivas que practican el voleibol desde la división inicial, Mini-Voli.

El evento tuvo como sedes, las canchas bajo techo de los Clubes Deportivos , Los Mina, 29 de Junio y Framboyán, donde compitieron los equipos representativos de clubes y ligas deportivas de los siete municipios y los ocho distritos municipales.

Participaron los equipos: Los Mina A,B.C y D, Miguel Acevedo, Matrisa, First Class, Unemasis, Avengers de Mendoza, The Winners de La Victoria,Saint George, Villa Venezuela, Villa Faro, Framboyán, Voleibol para Cristo, A y B, Academia Toby RD, Ciudad Almirante, Tesoro, Moisés, Femdris, Luz y Esfuerzo, Escorpiones, Km 13, Sol Oriental, Mil Flores A y B, CCMO, EvolHiza,Alibes, Loa Buhos, Fermín Pellier, San Lorenzo y The Engels, Power Fitnest, entre otros.

El evento estuvo encabezado por parte de la directiva de AVOSADO, entre ellos su presidente, Domingo Manuel (Wascar) Nin, el secretario general, Osvaldo Estévez, la Tesorera Raquel Cruz, el primer vocal, Jorge Luis Mercedes Capone y el encargado de Prensa, León Felipe Rodríguez, entre otros colaboradores de la entidad.

El presidente de LA AVOSADO, Nin, manifestó que este primer convicio que aglutinó a voleibolistas mini-voli, ramas femenina y jmasculina pone en evidencia el desarrollo y masificación de la práctica del voleibol, por lo que el nuevo Consejo directivo de esa entidad, continuará trabajando para seguir uniendo a la familia de esa disciplina en la provincia Santo Domingo.

Felicitó a los clubes ganadores y agradeció el apoyo de los dirigentes de clubes y ligas deportivas que dijeron presente en el convivio, e instó a los que no partiiciparon a acercarse a su asociación, por considerar que el trabajo conjunto de la AVOSADO y la dirigencia en las diferentes demarcaciones de la provincia hará más efectiva la masificacion de esa disciplina deportiva.

Wascar Nin anunció la celebración de un encuentro navideño con los dirigentes de clubes y ligas deportivas pertenecientes a la AVOSADO, en el cual dará a conocer el programa de trabajo de esa organización para el 2024, que dijo iniciará con otro evento similar de Mini-Voli, para luego seguir el calendario de trabajo con las demás categorías y culminar con la pre-Superior y Superior.