A dos meses del crimen

Fuente Externa

Santo Domingo Este.-A dos meses de la muerte del joven Daviel Polanco Saturria, su madre, la periodista Berkis Saturria, pidió al director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, que intensifique la búsqueda para dar con Donal Morillo Sánchez, padre del autor del crimen, y quien es señalado cómplice del crimen.

La comunicadora aseguró que Donal Morillo Sánchez, quien supuestamente se dedica al tráfico de haitianos, fue quien agarró al joven fallecido, de apenas 25 años, para que su hijo, un menor de 14 años, le propinara una estocada en el pecho.

El asesinato ocurrió el 27 de septiembre de este año y hasta el momento las autoridades dicen no han dado con el paradero de Morillo Sánchez.

La víctima mortal es sobrino de la directora nacional de Enfermería, del Ministerio de Salud Pública, Yolanda Saturria.

Saturria indica que Morillo Sánchez se dio a la fuga luego de motivar a su hijo a darle la estocada en el pecho que puso fin a la vida de Daviel Polanco Saturria.

“Luego de hacer eso, -relató la periodista- Morillo Sánchez dejó el cuerpo inerte de mi hijo en el sector de Aguas Locas, de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este.

Según la periodista Saturria, su hijo fue asesinado cuando salió en auxilio de un nacional haitiano conocido, en medio de una transacción de compra de un motor.

Actualmente, el hijo del prófugo se encuentra detenido y se han realizado tres audiencias para conocer el caso.

La comunicadora refiere que, en su momento, se reunió con miembros de la pasada gestión de la Policía Nacional, quienes no hicieron nada, por eso, pide ayuda al nuevo jefe de la policía, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta para dar con el paradero del segundo verdugo de su hijo “él se pasea por las calles, de seguro que continúa delinquiendo sin que las autoridades hagan nada al respecto. Tal vez para la justicia dominicana debo conformarme con que el adolescente esté siendo procesado, pero no, no descansaré hasta que el padre esté bajo rejas”, expresó la madre del fallecido.

De su lado, la hermana del occiso, Davielys Saturria, señaló “esperamos que las autoridades competentes puedan hacer algo. Que empiecen a buscar a ese señor, solo quedamos nosotras dos y no descansaremos hasta lograr justicia a mi hermano”.