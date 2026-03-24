Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) dará inicio este martes al Campeonato Masculino U25 de Segunda División José Heredia Castillo (Corporancito), el cual tiene en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

El certamen, que está dedicado a Stalin Alcántara, vicealcalde del Distrito Nacional, celebrará una jornada inaugural de dos partidos, a partir de las 6:00 de la tarde, entre los clubes Bameso y Los Gladiadores; y a las 8:00 de la noche, El Caliche ante Los Prados.

La doble cartelera será en el polideportivo del club Mauricio Báez, del sector de Villa Juana.

Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, resaltó la participación de 20 equipos, de igual cantidad de clubes, en un torneo que se realiza en honor a José Heredia Castillo (Corporancito), un fenecido dirigente del club Mauricio Báez y ex presidente de Abadina.

Castillo informó que los 20 clubes están divididos en cuatro grupos de cinco. En el A están Los Pioneros, Rafael Barias, San Carlos, Naco y La Ciénaga; mientras que, en el B, se encuentran Reales del Caliche, Los Prados, Bameso, Los Gladiadores y Ensanche Luperón.

En el grupo C se ubicaron a los combinados de Rafael Leónidas Solano, San Lázaro, Huellas del Siglo, Jardines del Norte y Simón Bolívar; y en la división D se disputarán la clasificación los clubes Rosa Duarte, El Millón, Mauricio Báez, María Auxiliadora y Honduras del Oeste.

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a la Fase de Eliminación (8), los cuales jugarán un cruzado a muerte súbita (1ro A vs 2do B, 1ro B vs 2do C, 1ro C vs 2do A y 1ro D vs 2do B), donde los cuatro ganadores serán sorteados para chocar 1-4 y 2-3 en la semifinal.

Los equipos ganadores de la ronda semifinal se medirán a un único partido por el título.