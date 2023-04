Abel Martínez dice Abinader “promete y no cumple, dice y no hace”

Por Jarlen Espinosa

Periodista- Ciudadoriental.com;. – El candidato a la presidencia del, durante su visita a este municipio habló sobre su plan de gobierno, mientras que criticó la gestión del presidenteen representación del

Abel, quien se calificó como una persona “de resultados, de hechos y acciones concretas”, asegura que son estas las cualidades que necesita tener un mandatario para dirigir a la República Dominicana.

“¿Qué es lo que tenemos actualmente? Un presidente que promete y no cumple, que dice y no hace, que habla lo que no es, y fruto de eso el país está descalabrado, la comida está cara, la delincuencia está arropando a la población dominicana”, afirmó Martínez.

Asimismo, resaltó la experiencia que posee en comparación con otros presidentes, incluyendo el actual.

Estas declaraciones ofrecidas por Abel, fueron en respuesta a las preguntas que le realizó la directora de Ciudad Oriental, Cinthia Polanco, sobre a su plan de gobierno, tanto central como local.

En ese sentido, el candidato peledeísta afirmó que “hablar de un plan de gobierno para Santo Domingo Este, es hablar de un plan de gobierno para la República Dominicana”.

Por tal razón, dijo que ha estado escuchando a la población para basar su plan de gobierno en las principales necesidades de la gente.

Revelación sobre el CAID

Por otra parte, cuestionó el hecho de que el gobierno no ha culminado el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), en Santo Domingo Este, obra que beneficiaría a unas 500 familias.

Pero lo más delicado fue la revelación de parte de Martínez, quien aseguró que pese a que la obra no ha sido finalizada “ya tiene una administradora que cobra RD$170 mil pesos”.

¿Qué les parece?