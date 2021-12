Abel Martínez: “Es hora de fortalecernos y trabajar unidos para sacar a los inquilinos del palacio en el 2024”

Martínez además pidió al Gobierno que la Región Valdesia sea sede de los Juegos Deportivos Nacionales, “por derecho y por justicia” como se había acordado en el 2019 y que fueron postergados por la pandemia del COVID-19

Azua.- El Aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, realizó un amplio recorrido por la provincia de Azua, conectando con miles de peledeístas adeptos a su proyecto político de cara al proceso electoral del 2024.

Durante los encuentros Abel escuchó inquietudes de las comunidades que están con el grito al cielo por el alto costo de la vida y el abandono en el que se encuentra el sector agropecuario en toda la región.

“Estamos aquí en una cruzada por el país, fortaleciendo al PLD porque cada día se hace más necesario para todos los dominicanos, que saquemos a al PRM del Palacio Nacional; cuando vemos que se está arrinconando a las familias dominicanas, algo hay que hacer y por eso tenemos que trabajar muy duro porque en el 2024 van para afuera”, expresó Abel Martínez tras deplorar el golpeo sistemático al que el actual Gobierno tiene sometido a Azua, una región que vive de la agricultura donde los campesinos y productores “se están cayendo a pedazos” al no poder trabajar sus cosechas.

En una masiva actividad realizada en el Polideportivo de Azua, Martínez pidió al Gobierno hacer justicia con la Región Valdesia compuesta por Azua, Baní y Ocoa, en torno a los Juegos Deportivos Nacionales.

“Ya que no han hecho absolutamente nada por esta provincia, le pedimos al Gobierno que por derecho y por justicia, la Región Valdesia, en especial Azua, sea la sede de los Juegos Deportivos Nacionales como se había prometido y acordado”, dijo Abel, considerando que aunque hay varias provincias disputándose dicha sede, ya previamente se había otorgado el beneficio a esta zona, y no se han iniciado las construcciones ni las diligencias para hacerlo posible, deplorando además, que a pesar de que la provincia posee 22 hermosas playas y una rica cultura histórica, las autoridades tampoco han prestado la atención para explotarla turísticamente, “porque al actual Gobierno solo les importa un pequeño sector rico del país y es ahí donde hacen las inversiones, olvidando a la clase laboriosa y más necesitada, pero eso no es saber gobernar”.

Sobre el Peaje Sombra

En torno al reciente anuncio hecho por el Presidente de la República sobre el denominado “Peaje Sobra”, el aspirante presidencial exigió “que se le hable claro al país porque fue en el 2001 bajo el gobierno del PRD y hoy PRM que se realizó y ahora esta se pretende regalar 417 millones de dólares a quienes estafaron al país con un contrato leonino y nefasto”, señaló Abel siendo categórico al decirle al gobierno del PRM que “no se puede aplaudir que se disponga de 24 mil millones de pesos del dinero del pueblo de esa manera. Si algo es lesivo en derecho se buscan los mecanismos legales para resolverlo; pónganse los pantalones y que se rescinda el contrato. Si tenemos que ir a arbitraje en instancias internacionales lo hacemos y eso es algo que debe decidirlo el Congreso porque tenemos una Constitución y leyes que hay que respetar. No nos sigan tomando por tontos”, advirtió categóricamente Abel Martínez.

El proyecto presidencial que encabeza Martínez sostuvo encuentros en Guayabal, Padre Las Casas, Las Yayas, Tábara Arriba, Los Toros, Sabana Yegua y en el municipio cabecera de Azua, acompañados por miembros del Comité Político y Comité Central, así como de diputados, representantes de la municipalidad y la dirigencia del PLD de la provincia de Azua, entre otros.