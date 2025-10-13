Abel Martínez: “Este gobierno llegó como “el cambio” y va a salir como “el fallo”

Por Tessie Sánchez

Santiago.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, lamentó la difícil situación que enfrenta el pueblo dominicano como consecuencia de las malas ejecutorias de un gobierno ineficaz e indolente que, a su juicio, se vistió de cambio y ha resultado un gran fallo, llevando al país por un sendero de retroceso imperdonable.

Martínez señaló que, “el “cambio ha significado fallo en educación, fallo en salud, en seguridad, pero también han resultado ser el fallo en el campo y en la economía. El actual gobierno no ha sido más que un fallo total contra los pobres, la clase media y los sectores productivos del país”.

El dirigente político aseguró que, afortunadamente, “el pueblo dominicano no se rinde y ahora toca levantarse con determinación, con conciencia y con militancia activa, porque en 2028 vamos a transformar el fallo por el acierto, el desorden por la esperanza, y el engaño por resultados reales”.

Abel Martínez dio estas declaraciones a la prensa, a su llegada a la asamblea que realizó el PLD en Santiago, en donde afirmó que “el partido está llamado a guiar esa transformación, con experiencia, visión y compromiso con la gente, y lo haremos juntos, trabajando con estrategia, organización y pasión por la patria”.

La asamblea provincial se realizó en el local del Club Plaza Valerio en Santiago, la cual estuvo encabezada por el presidente y el secretario general del PLD, Danilo Medina y Johnny Pujols, respectivamente, junto a la dirigencia del partido en esta demarcación.