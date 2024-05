Abel y Leonel bailarán pegados

Por Franc Quezada

Las elecciones presidenciales y congresuales se efectuarán el próximo domingo 19 de mayo; apenas a unos pocos días de distancia.

La suerte está echada. Definitivamente. Se presenta un panorama electoral de primera vuelta, donde el candidato Luis Abinader apunta a lograr una votación sin precedente en la historia de los torneos electorales democráticos.

Sin temor a equivocarme, me atrevo a asegurar que el 99 por ciento de quienes están leyendo estas breves notas de opinión, coinciden conmigo en tal aseveración.

Por si las moscas, he dejado un solitario uno por ciento libre.

Siempre tomo en cuenta que vivimos en la República Dominicana, donde el día más claro llueve y a la casualidad le llamamos “chepa “.

Bueno, el caso es que las encuestas, decenas de ellas y durante meses, presentan a un Luis Abinader en primer lugar de simpatías, seguido a mucha distancia por Leonel Fernández y bien atrás, en un tercer lugar, Abel Martínez.

Cómo ya lo afirmé más arriba, coincido con las encuestas en cuanto a la ventaja abrumadora del presidente y candidato Luis Abinader, pero no así en cuanto al posicionamiento de Leonel y de Abel.

No es verdad que la FUPU está en capacidad de avergonzar en esa magnitud al PLD.

Una muestra fueron las elecciones municipales del pasado mes de febrero.

La estructura morada fue capaz de superar con varios cientos de miles de votos al partido de la bandera verde que acaudilla Leonel Fernández.

Leonel Fernández solo es superado en rechazo público por el negociante sin escrúpulos de Miguel Vargas Maldonado.

Abel, aunque nunca pareció arrancar de verdad en la presente carrera hacia el Palacio Nacional, no tiene ese peso abrumador del rechazo generalizado.

Yo no sé y no me aventuro a apostar que el ex alcalde de Santiago pueda rebasar los votos que conseguirá el abogado tres veces presidente.

Lo que sí puedo asegurar, y anótenlo por favor, es que Leonel y Abel bailarán más pegados de lo que hasta ahora señalan las encuestas.

Y, por tanto, gracias a Dios, éstas serán las últimas elecciones donde el más desvergonzado político neoliberal osará presentarse a buscar de nuevo la presidencia de esta linda y querida nación.