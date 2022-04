Abelardo Rutinel afronta de nuevo un gran desafío para su vida política

Por Robert Vargas

Abelardo Rutinel, quien es Sub Director del Departamento Aeroportuario, nació, creció, contrajo matrimonio y tiene descendientes. Todo esto y un mucho más, lo ha hecho en medio de un ambiente política.

Puede decirse que nació y creció en política. Viene de una vida en la que sus parientes han estado dedicado a la lucha por la libertad y la democracia.

Ahora, él siente que le corresponde el turno de continuar lo que hicieron sus ancestros, siendo un tipo orgulloso de la existencia de «Mamá la tierra».

Recientemente he conversado con Abelardo, (no escribiré Rutinel, para que no se confunda con su tío Tonty, a quien adora tanto como a su fallecido padre, Abelardo, igual que él).

Abelardo me ha dicho él aspira ser electo diputado por la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este. Hizo lo mismo para las elecciones congresuales del año 2020.

En aquella ocasión ganó experiencia. Obtuvo la cantidad de votos que estuvieron directamente relacionados con la intensidad y amplitud de su trabajo.

No perdió. Ganó.

De hecho, recuerdo que el ex presidente Danilo Medina es del criterio de que «el trabajo en política no se pierde».

Por ese motivo, aunque Abelardo no es danilista ni por asomo, tengo la percepción de que él sabe que para las elecciones del 2020, él no perdió, sino que ganó experiencia.

Esto podría explicar los motivos por los cuales en esa ocasión ha hecho un levantamiento completo de la Circunscripción 1.

Identifica cada centro de votación, cada organismo del Partido Revolucionario Moderno, al que pertenece; incluso tiene bien definida cuál es la composición social de este territorio.

Está convencido de que debe ser capaz de dirigirse a públicos tan disímiles social y económicamente como los ciudadanos que residen a orillas del río Ozama (en El Dique, por ejemplo), y Mandinga, y los viven allá, en los edificios de hasta 20 niveles de Alma Rosa I.

Él sabe que su discurso debe estar ajustado a cada audiencia particular.

Su sólida formación académica le ayuda bastante en este objetivo de conocer a su audiencia y sus intereses particulares.

Es así como lo vemos participando en la inauguración de campeonatos de baloncesto en algunos barrios populares al sur de la avenida y la autopista Las Américas, o sentado y reunido junto a familias en los apartamentos de los grandes edificios.

Abelardo Rutinel no parece estar interesado en ocultar sus aspiraciones de ser electo diputado por el PRM en el 2024.

La experiencia le ha enseñado lo que es estar en la oposición y en el gobierno.

Por eso, es un partidario total de la necesaria preparación académica de todos, no solo para encaminar el país por senderos de progreso, sino también asegurar que el PRM pueda conducir con éxito a la República Dominicana, teniendo como respaldo a la militancia perremeísta empoderada.

Se abren las compuertas, y las apariencias sugieren que Abelardo Rutinel hará todo cuanto esté a su alcance para lograr la victoria electoral.

Él está convencido de que la tarea no será fácil, pero ya dio el primer paso.

