Abinader acompaña la toma de posesión del nuevo obispo de La Vega

Nuncio Apostólico Piergiorgio Bertold agradece presencia del mandatario y su constante respaldo al servicio pastoral

Romero Cárdenas expresó sus deseos de trabajar por una iglesia cercana y abierta al diálogo y la colaboración, sin banderías políticas ni divisiones

Fuente Externa

La Vega. – El presidente Luis Abinader asistió a la toma de posesión del nuevo obispo de la Diócesis de La Vega, Andrés Napoleón Romero Cárdenas, electo por Su Santidad, el papa León XIV, y quien hasta el momento, se desempeñó, por más de 11 años, como obispo de Barahona.

La eucaristía, celebrada en la Catedral Inmaculada Concepción de la ciudad de La Vega, fue presidida por el Nuncio Apostólico, arzobispo Piergiorgio Bertold, quien agradeció al mandatario su presencia en este solemne acto, y que es además una muestra de su constante apoyo al servicio pastoral.

Nuevo obispo externa su apertura al diálogo y colaboración con autoridades y demás sectores de la población

Tras ser instituido como nuevo obispo, Romero Cárdenas expresó sus deseos de trabajar por una iglesia cercana y abierta al diálogo y la colaboración, sin banderías políticas ni divisiones, con las autoridades, instituciones educativas, sectores productivos, organizaciones comunitarias y sociales para alcanzar el bienestar común.

«En medio de tantos mensajes, intereses y testimoniales, nuestro pueblo necesita una palabra que ayude a discernir. La Iglesia debe ofrecer la santidad del Evangelio con humildad y firmeza, respetando a todos y permaneciendo fiel a la verdad», expresó.

En su primera homilía al frente de la diócesis de La Vega, también manifestó sus intenciones de buscar siempre preservar las tradiciones religiosas y culturales y los valores que sostienen y dan identidad a los pueblos, como la vida, la familia, la libertad, justicia, paz, educación, el trabajo humano, cuidado de los más vulnerables y la protección de los recursos naturales.

«Llego con profundo respeto y gratitud. Con un corazón dispuesto a aprender y ser creyente».

Asimismo, resaltó como prioridad pastoral, la conformación de un equipo de acompañamiento a los jóvenes, integrado por los responsables de la pastoral ya presente, pastoral jurídico, pastoral vocacional y pastoral universitario, para desarrollar diferentes espacios formativos de vivencia de fe.

Diócesis de La Vega

Monseñor José Amable Durán Tineo, administrador apostólico que estuvo al frente de la Diócesis de La Vega, expresó con júbilo que hoy se visten de fiesta y que con humildad, los feligreses, que han hecho de esta una diócesis viva, dinámica, madura y cultivada en la fe, abren sus brazos y corazones al nuevo obispo.

La Diócesis de La Vega abarca las provincias La Vega, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, así como 63 parroquias y más de 120 sacerdotes.

Junto al presidente, el ministro de Deportes Kelvin Cruz y la gobernadora Luisa Altagracia Jiménez Cabreja, también participaron de la toma de posesión de Andrés Napoleón Romero Cárdenas, como nuevo Obispo de esta diócesis.