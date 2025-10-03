Abinader define el turismo como la “principal industria” del país en conferencia de la OIT

Fuete externa

Punta Cana. – El presidente Luis Abinader definió el turismo como la “principal industria” dominicana en su discurso en la 20ª Conferencia Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que inició hoy en el centro de convenciones de Hoteles Barceló, con la participación de delegados de 24 países y concluye el viernes.

“El turismo, nuestra principal industria, más de 11 millones de visitantes en 2024, sostienen 750 mil empleos directos y más de 870 mil indirectos, una cifra que convierte al sector en uno de los mayores generadores de oportunidades de la región”, dijo el mandatario.

Hoy se inicia la esta cita de la OIT que no es “un encuentro cualquiera”. Es la número 20 de alto nivel en las que la OIT “ha acompañado a los pueblos de América en su lucha por algo tan básico y al mismo tiempo tan trascendental: el derecho al trabajo decente”.

Porque el trabajo, afirmó, “no es solo un contrato o un ingreso. El trabajo es identidad, es dignidad, es libertad. Es lo que permite que una familia se organice, que una comunidad progrese y que un país sueñe con un futuro mejor”.

Permítanme compartirles la experiencia de la República Dominicana, expresó Abinader. “En los últimos años, hemos demostrado que poner el empleo en el centro de las políticas públicas genera resultados visibles y esperanzadores”. A continuación, habló sobre los principales logros del país.

Explicó que la RD “lidera el crecimiento económico en América Latina y el Caribe, con tasas superiores al promedio regional que, según la CEPAL, apenas alcanzará un 1,9 % este año, mientras la República Dominicana mantiene un ritmo sostenido en torno al 5 % anual en los últimos años”.

“Hemos creado -añadió- más de 200 mil nuevos empleos formales en los últimos años, lo que nos coloca entre los países que más han recuperado el mercado laboral tras la pandemia”; y los “salarios reales han comenzado a ganar poder adquisitivo, y por primera vez en décadas, el salario mínimo cubre en promedio el del costo de la canasta básica en sectores clave”.

A través de nuestro sistema de formación técnico-profesional del INFOTEP, explicó Abinader, “hemos capacitado a más de 3.5 millones de personas desde 2020, alineando la preparación de nuestros trabajadores con la transformación digital, la industria 4.0, la energía renovable y las nuevas cadenas de valor. Estos no son solo números. Son historias reales de hombres y mujeres que hoy tienen más seguridad, más ingresos y más esperanza”.

Abinader planteó que “aún hay demasiados trabajadores informales, demasiados jóvenes sin empleo, demasiados migrantes sin derechos, demasiadas familias atrapadas en la incertidumbre”; y el desafío común es “construir una región donde el trabajo sea sinónimo de dignidad, justicia y prosperidad compartida”.

Explicó que la RD quiere aportar a ese objetivo, y se ha propuesto como meta llegar al 2036: “duplicar el tamaño de la economía”, y que ese crecimiento “se traduzca en más y mejores empleos, en más movilidad social, en más clase media, en menos pobreza y en más oportunidades para todos y todas”.

Amigos y amigas, dijo: “El trabajo no es solo una política económica. Es una filosofía de gobierno y una ética de vida. Porque cada empleo creado es un acto de justicia. Cada trabajador protegido es una victoria de la democracia. Y cada derecho conquistado es una siembra de paz”.

Abinader concluyó señalando que: el verdadero éxito de un país no se mide en km de autopistas ni en la altura de sus rascacielos. Se mide en la dignidad de su gente trabajadora, en la sonrisa de quienes saben que su esfuerzo se respeta y se recompensa y en la esperanza de los jóvenes que encuentran oportunidades en su propio suelo.