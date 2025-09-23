Fuente Externa

Santo Domingo.– En el marco del octagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Luis Abinader desarrollará una amplia agenda de trabajo que incluye su participación en foros internacionales, encuentros bilaterales, reuniones con líderes empresariales y asistirá a la recepción ofrecida por el presidente Donald Trump.

El mandatario ofreció estas informaciónes durante su encuentro con LA Semanal con la Prensa que lleva a cabo todos los lunes en la casa de gobierno con los medios de comunicación.

Lunes 22 de septiembre de 2025

A su llegada a la ciudad de Nueva York este lunes, asistirá a una cena con inversionistas.

Martes 23 de septiembre de 2025

Este día iniciará su agenda al participar en la apertura del Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En esta jornada de intervenciones tomarán la palabra, el secretario general de la ONU, António Guterres; así como los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; y de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; entre otros.

Posteriormente, sostendrá reuniones bilaterales con Su Majestad Abdalá II bin Al-Hussein, Rey de Jordania, y con Qu Dongyu, director ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante el resto de la jornada se reunirá con ejecutivos del Consejo de las Américas, con Andrés Gluski, CEO de AES Global Energy y participará en un encuentro organizado por el Atlantic Council con líderes empresariales e inversionistas globales, donde además tendrá una intervención sobre el impulso del crecimiento económico en América Latina y el Caribe.

Más tarde, el gobernante dominicano asistirá a la recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los jefes de Estado y de Gobierno que participan en el 80º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El gobernante dominicano concluirá su agenda del martes con una cena junto a empresarios iberoamericanos convocada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y del Adam Smith Center for Economic Freedom.

Miércoles 24 de septiembre de 2025

El mandatario dominicano dará comienzo a su agenda en la Cumbre Anual de Concordia 2025, donde será entrevistado por Nicholas Logothetis sobre economía global, democracia, seguridad, derechos humanos e innovación tecnológica.

Luego, el presidente Abinader sostendrá una reunión bilateral con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Asimismo, pasado el mediodía, el jefe de Estado dominicano pronunciará su alocución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde expondrá la posición del país frente a los principales desafíos globales.

Tras culminar su participación en el marco del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario dominicano regresará al país el miércoles 24 de septiembre.

Gobierno investiga interrupción eléctrica en AILA

Al respecto indicó que el gobierno está investigando de cerca las causas de la interrupción del servicio eléctrico en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), registrado este domingo.

Reiteró además que el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, también presidente de la Comisión Aeroportuaria, convocó a dicho organismo para llevar a cabo las indagaciones necesarias.

“Estamos dándole seguimiento y si hubo negligencia en ese caso pues habrá consecuencias, porque situaciones como esa, para nuestro gobierno, son totalmente inaceptables”.