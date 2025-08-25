Abinader inaugura ampliación del Hospital Morillo King con inversión de RD$157 millones

Fuente externa

La Vega. – El presidente Luis Abinader dejó inaugurada este domingo la ampliación del Área de Internamiento del Hospital Regional Dr. Luis Morillo King, una obra que impactará de manera directa a más de 500 mil personas de este municipio y las comunidades del Cibao Sur, garantizando servicios médicos modernos y de calidad.

A través de un audiovisual el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama explicó que la ampliación incluye modernas instalaciones diseñadas para brindar servicios de salud de alta calidad, contemplando 15 habitaciones dobles para internamiento, una estación de enfermería completamente equipada, áreas de servicios especializados que incluyen data, depósito, cuarto eléctrico y cuarto de limpieza, además del mantenimiento integral del área de Emergencia con pintura, plafones, bumbers, esquineros y cortinas, además de la construcción de un nuevo salón de conferencias y reuniones.

Durante el acto, la directora regional de Salud de La Vega, Ayadelkis Robles, explicó que la intervención forma parte de la estrategia del Gobierno dominicano para modernizar y ampliar la red hospitalaria nacional, respondiendo a las necesidades identificadas en las comunidades del Cibao Sur.

Asimismo informó que, la nueva infraestructura hospitalaria representa una inversión total de RD$ 157,057,784.72.

La doctora Robles destacó la importancia de la obra entregada al señalar que se esta fortaleciendo de manera significativa la capacidad hospitalaria de La Vega, garantizando que las familias de esta región tengan acceso a servicios médicos dignos y de primera calidad.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la gobernadora Luisa Jiménez de la Mota, quien valoró la gestión del presidente Abinader para seguir fortaleciendo el sistema de salud en todo el país.

Estuvieron presentes los ministros de Agricultura, Limber Cruz; de Deportes, Kelvin Cruz; el director del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), Agustín Burgos; el senador Ramón Rogelio Genao; la alcaldesa de La Vega, Amparo Custodio; los diputados Ramón Alfonso Genao Lanza; Elpidio Infante y Carlos Infante; el director regional del SNS, Iván Cárdenas y la directora del hospital Haidé Paulino.