Abre sus puertas en Santo Domingo la primera Ciudad Judicial en la República Dominicana, un paso histórico para la justicia

Por Darwin Feliz

Desde el 27 de octubre se iniciará la prestación de servicios a los usuarios y a partir del 17 de noviembre las distintas jurisdicciones comenzarán a ser trasladadas a la nueva sede. El proceso de habilitación total por fases, que está previsto a culminar el 13 de febrero de 2026, se enmarca dentro del eje estratégico “100% acceso”.

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, anunció que el próximo lunes 27 de octubre inicia la puesta en operación de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este a través de etapas claramente definidas, pensadas para sumar capacidades y fortalecer la operatividad de la Ciudad Judicial.

Durante una visita que realizó a esa demarcación, Henry Molina sostuvo que la misma marca una etapa crucial en el proceso de transformación que impulsa el Poder Judicial desde hace seis años, cambios que combinan planificación, sentido de propósito y una profunda vocación de servicio.

“Esta obra simboliza una nueva forma de ejercer el servicio judicial: integrada, accesible y cercana. Cada sala, cada corredor y cada oficina fueron diseñados con la mirada puesta en el ciudadano que acude en busca de soluciones, en la jueza y el juez que imparten justicia y en los servidores que sostienen diariamente el sistema. El acceso y la dignidad son el centro de esta nueva etapa”.

Henry Molina destacó que la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este representa el resultado tangible de una visión institucional que entiende la justicia como un bien público esencial, donde cada espacio construido encarna la voluntad de servir mejor, de ofrecer respuestas más ágiles, de fortalecer la confianza ciudadana y de garantizar que cada persona sienta que la justicia le pertenece.

El proceso inicia con la fase cero o de preparación, prevista para el 27 de octubre de 2025, momento en que se abrirán las puertas con el Espacio de Formación y Asistencia Digital, y el Centro de Citaciones y Notificaciones.

Ese espacio de formación permitirá a los usuarios recibir orientación personalizada y capacitación para el registro y tramitación en la plataforma de acceso digital, además de facilitar espacio de conexión para audiencias virtuales, salón de capacitación y un área de autogestión.

Posteriormente, a partir del 17 de noviembre de 2025, arranca la primera fase de expansión, que contempla la habilitación de la jurisdicción Civil y Comercial, la ampliación del servicio secretarial y la apertura de salones de audiencias.

Siguiendo con el cronograma, el 28 de noviembre de 2025 dará inicio a la fase de incorporación de la jurisdicción Laboral, ampliando los servicios disponibles para atender la diversidad de casos que llegan a la Ciudad Judicial.

Más adelante, el 8 de diciembre de 2025, la tercera fase incorporará los servicios de mediación y la habilitación del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción.

La cuarta etapa, programada para el 19 de enero de 2026, marcará la puesta en marcha de la jurisdicción Penal y el centro de entrevistas, permitiendo que la estructura esté plenamente habilitada para la atención de casos en materia penal.

Finalmente, el 13 de febrero de 2026, se activarán los servicios integrales para Niños, Niñas y Adolescentes, tanto en áreas Civil como Penal, completando así la habilitación de la Ciudad Judicial.

Recordó que la justicia eficiente no se define solo por la rapidez en sus decisiones, sino por la capacidad de ofrecer resultados que generen certeza, confianza y bienestar social, donde cada proceso se tramita con orden y cada expediente se resuelve a tiempo, para fortalecer la legitimidad democrática del Estado y reafirmar el valor del trabajo judicial.

“El recorrido que hoy realizamos nos permite apreciar cómo la justicia dominicana avanza hacia un modelo integral y contemporáneo. Aquí confluyen las jurisdicciones civil, penal, laboral, comercial y de familia, junto con los servicios de atención ciudadana y gestión digital. Todo converge en una misma visión: ofrecer un servicio articulado, transparente y eficaz”.

Explicó que el país cuenta hoy con más de un 80% de los tribunales al día y una Suprema Corte de Justicia que mantiene todos sus expedientes dentro de los plazos procesales razonables, logros estos que son el resultado de un esfuerzo colectivo guiado por un propósito institucional claro: garantizar una justicia que inspire confianza.

Sostuvo que la visita a esa Ciudad Judicial representa la continuidad institucional de un Poder Judicial que avanza con visión de Estado, que actúa en unidad y que comparte un propósito superior. Además, subrayó que la Ciudad Judicial de SDE es un símbolo del progreso institucional de la República Dominicana y que su puesta en marcha fortalecerá la atención al ciudadano, elevará la calidad del servicio y consolidará el ideal de una justicia al día al alcance de todos.

En el recorrido, Henry Molina estuvo acompañado de magistrados (as) de la Suprema Corte de Justicia, de las Cortes de Apelación, miembros del Consejo del Poder Judicial, jueces de distintas instancias, funcionarios judiciales, entre otros.

Sobre la Ciudad Judicial

La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este cuenta con diferentes módulos que albergarán al Poder Judicial, la Oficina Nacional de Defensa Pública y el Ministerio Público, beneficiando a una población de aproximadamente 2 millones 900 mil habitantes.

Esta obra, levantada en un solar de 15,346 metros cuadrados y con una estructura de 62,632 m², será un referente regional y servirá como modelo para futuras obras judiciales en el país.

Con cuatro niveles y un sótano destinado a parqueos, la edificación exhibe una arquitectura contemporánea, con amplios ventanales de cristal y tecnología integrada, concebida bajo principios de sostenibilidad y accesibilidad para todas las personas.

El complejo albergará 22 salas de audiencias, junto con áreas administrativas y espacios destinados a la atención del público, diseñados para optimizar la gestión judicial y asegurar un servicio oportuno y eficiente.