Adán Herrera reafirma su respaldo a Gonzalo Castillo tras encuentro político

Por la Redaccion

Santo Domingo Este. — El dirigente político Adán Herrera, ex candidato a regidor por la circunscripción 3, miembro del Comité Central y subsecretario de la Juventud, sostuvo un encuentro con Gonzalo Castillo, en el que reafirmó su respaldo a su proyecto político, destacando su capacidad de trabajo y compromiso con la población dominicana.

Herrera recordó que durante el año 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, trabajaron de manera conjunta en diversas iniciativas de apoyo a la ciudadanía, incluyendo la canalización de pruebas, jornadas de fumigación y acciones directas en beneficio de la salud en la circunscripción 3 de Santo Domingo Este.

“El país necesita líderes que actúen en los momentos difíciles. Gonzalo Castillo ha demostrado con hechos su disposición de servir”, expresó Herrera.

El también dirigente resaltó que su apoyo se basa en la experiencia compartida y en la capacidad de respuesta demostrada en tiempos de crisis.