“¿Adán Peguero entregando sus fichas a Dío Astacio?”

Por José Nuñez

Está corriendo el rumor de que Adán Peguero hace un tiempo está negociando con Dío Astacio para endosarle el apoyo de sus “perremeistas” a sus pretensiones de ser presidente del municipio Santo Domingo Este.

Si estos rumores son ciertos, Adán Peguero estaría cediendo su popularidad bien ganada y su liderazgo mermaría considerablemente.

Actualmente, Adán Peguero es el coordinador municipal junto con Arturo Quiñones de David Collado, aspirante a la candidatura presidencial del PRM.

Haciendo inferencias sobre este caso, si Adán está negociando con Dío y está apoyando a David Collado, es lógico que el tercero esté apoyando soterradamente a David Collado.

Habrá desmentidos y posturas de equidistancia, pero en política no todo se dice y los acuerdos se revelan a su tiempo.

Los que están curtidos en el ejercicio político saben que no hay imparciales, que cada cual tiene su interés y negociará como más le convenga.