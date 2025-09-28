“¿Adán Peguero entregando sus fichas a Dío Astacio?”
Por José Nuñez
Está corriendo el rumor de que Adán Peguero hace un tiempo está negociando con Dío Astacio para endosarle el apoyo de sus “perremeistas” a sus pretensiones de ser presidente del municipio Santo Domingo Este.
Si estos rumores son ciertos, Adán Peguero estaría cediendo su popularidad bien ganada y su liderazgo mermaría considerablemente.
Actualmente, Adán Peguero es el coordinador municipal junto con Arturo Quiñones de David Collado, aspirante a la candidatura presidencial del PRM.
Haciendo inferencias sobre este caso, si Adán está negociando con Dío y está apoyando a David Collado, es lógico que el tercero esté apoyando soterradamente a David Collado.
Habrá desmentidos y posturas de equidistancia, pero en política no todo se dice y los acuerdos se revelan a su tiempo.
Los que están curtidos en el ejercicio político saben que no hay imparciales, que cada cual tiene su interés y negociará como más le convenga.