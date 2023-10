Adan Peguero quiere MPy Milagros Ortiz Bosch expliquen resultado de investigación en su contra

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – El twitte publicado por Adán Peguero, quien es el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de este municipio, y estuvo compitiendo por la candidatura a alcalde por esta organización política el pasado domingo, deja más que claro que rumbo a las elecciones del 2024, habrán más espinas que rosas.

Y justamente una espinita se ha sacado el presidente del PRM en SDE, Adán Peguero, al solicitarle al Ministerio Público y a Milagros Ortiz Bosch, que expliquen al país los resultados de las investigaciones que se realizaron en su contra.

Y es que, siendo Adán director del Instituto Postal Dominicano- INPOSDOM– fue víctima de lo que lejos de parecer un reportaje periodístico, pareció un allanamiento a un delincuente.

No fue el único, como Peguero hubieron otros a los que la periodista aplicó el mismo método persecutor, y que, una vez que eran obligados por la presión mediática a pausar en el ejercicio de sus funciones…

¡Pim pum! El decreto del presidente Luis Abinader suspendiéndolos del cargo.

Lo lindo del caso es, que una vez se hacen las investigaciones, a esos dirigentes políticos del PRM, no se les encuentra violaciones legales que impliquen su arresto o sometimiento ante la justicia, sin embargo, en la percepción del dominicano queda incrustada y asociada su imagen a la irregularidad, gracias a la casería de una periodista.

Dicho así parecerían misiones por encargo…

En todo caso, la cuestión es que Adán está exigiendo a su gobierno, que aclaren y expliquen los resultados de las investigaciones, ya que esta situación le ha afectado a su familia y su carrera política.

Las palabras de Peguero, no deberían pasar por alto, pero, en especial y a la que el presidente Luis Abinader debería prestarle atención, es cuando este dice «Creo que no merezco el trato que me están dando».

Esto deja mucho a la imaginación, pero, revela que existen muchísimas situaciones más allá de lo que se conoce públicamente.

¿Pero cuál es el problema con Adán?

Su liderazgo, no existe alguien en Santo Domingo Este con mayor liderazgo que Adán Peguero y sus perremeístas.

Los ha defendido, incluso ha levantado su voz cuando no se les ha cumplido en materia de empleomanía.

¿Y por qué no le ganó a Dío Astacio en las internas del PRM?

Ya expliqué que en el caso de Dío, existe un arrastre que no necesariamente tiene que ver con el PRM, y son los evangélicos.

Es tanto así, que si Astacio no entra al juego, ni la unión de Bertico Santana, Merido Torres, Robert Arias, entre otros, todos ellos juntos, no hubiesen podido vencer a Adán, quien sacó 14,114 votos, mientras que los anteriores juntos solo alcanzaron 13,832 votos.

Pero si la cúpula del PRM entiende que hundirán el liderazgo que Adán, que lo humillarán, lo difamarán y atentarán en contra de su moral, sin que esto tenga consecuencias, creo que están haciendo una apuesta en la que podrían perder.

Cuando a un hombre se le ofende delante de su familia, lo obligan a reaccionar como líder de la manada, pero cuando se trata de alguien que representa a miles de personas, que lleva años trabajando y trillando un camino dentro de la política, el asunto es peor todavía, y siendo sincero, no creo que deje a suerte de otros lo que con tanto sacrificio ha logrado.