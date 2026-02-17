Fuente Externa

Santo Domingo, D.N., .- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, destacó la falta de transparencia en el modelo de contratación en dos renglones del sistema hospitalario público: diálisis peritoneal domiciliaria y nutrición clínica especializada (oral, enteral y parenteral), llevado a cabo por el Servicio Nacional de Salud, en la gestión del doctor Mario Lama, desde agosto del 2020, programas que fueron contratados, mediante procesos de excepción por exclusividad, a través de adjudicaciones sucesivas, de las que fueron beneficiadas, las razones sociales: MACROTECH FARMACÉUTICA, S.R.L., HOSPIFAR, S.R.L. y el CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA RENAL (CIMER).

Los montos por renglón, fueron, para diálisis peritoneal domiciliaria, el monto contratado acumulado supera los RD$7,000 millones desde 2020, programa que se presentó como un servicio continuo con alcance inicial para unos 900 a 1,000 pacientes, sin que exista, información pública consolidada que permita verificar cuántos reciben el servicio efectivamente dentro de la red hospitalaria pública.

Para nutrición clínica, se reporta contrataciones acumuladas superiores a RD$4,400 millones, con expansión prevista por un proceso adicional en curso que sumaría RD$1,080 millones, elevando el total proyectado por encima de RD$5,500 millones, solo en noviembre del 2020, de produjo una adjudicación por el orden de RD$1,416 millones para diálisis peritoneal domiciliaria y una adjudicación en diciembre del mismo año por la suma RD$732 millones para nutrición parenteral y enteral.

Para la organización que lucha en favor de la transparencia y contra la corrupción, al igual que en SENASA, el exdirector del Servicio Nacional de Salud, aprovechando la demanda de servicios de los usuarios del sistema de salud pública, se montó un esquema para defraudar al Estado dominicano, por ser estos servicios de difícil auditoría, conclusión a la que llega, por el predominio de procesos de excepción por exclusividad y las adjudicaciones sucesivas a los mismos proveedores, limitando la competencia en ambos rubros.

El festival contempló dos tercios del gasto público en diálisis peritoneal y nutrición clínica desde 2020, concentrado literalmente, en un solo proveedor, bajo esquemas de exclusividad, representando, gasto creciente sin trazabilidad clínica, invirtiendo miles de millones sin indicadores públicos de resultado, concentración del mercado de diálisis y nutrición clínica quedan en manos de pocos suplidores, bajo exclusividad reiterada, servicios con alcance precario en hospitales, la diálisis peritoneal está cerrada para nuevos pacientes en la red pública, pese a estar contratada y derivación sistemática al sector privado, nutrición clínica en paralelismo como un “nuevo SENASA” un renglón costoso, opaco, con lógica financiera fuerte y control público débil, falla de priorización sanitaria.

Estamos en presencia de un caso con mucha similitud con lo ocurrido en el Seguro Nacional de Salud, donde se aprovechó la cartera de afiliados del régimen subsidiado, para montar un esquema de contrataciones bajo la modalidad de exclusividad por excepción, donde se incluyeron rubros que no estaban contemplados en esa canasta, por ello estaremos vigilante ante lo denunciado, para accionar penalmente contra los responsables de este nuevo intento de afectar el erario. Concluyó Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO.