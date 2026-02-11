Fuente Externa

Santo Domingo, D.N., – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, estableció que la República Dominicana, presenta avances significativos en la calificación del Índice de Percepción de la Corrupción, dado a conocer hoy por la organización Transparencia Internacional, desde el 2021 el país obtuvo 30/100, en el 2022, 32/100, en 2023, 35/100 y en el 2024 36/100, colocándose en el puesto 99 de 182 países evaluados, siendo la República Dominicana junto a Guyana, los únicos países en mostrar avances.

La información servidas por la organización internacional que evalúa los avances en la lucha contra la corrupción en el mundo, con sede en Alemania, establece que el IPC clasifica a 182 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy limpio); Los países con mejor puntuación en América son Canadá (75), Uruguay (73), Barbados (68), Estados Unidos (64), Chile (63), y Costa Rica (56), Cuba (40), Colombia (37), Argentina (36), Brasil (35), Panamá (33), Ecuador (33), El Salvador (32), Perú (30), Bolivia (28), México (27), Guatemala (26), Paraguay (26), Honduras (22), Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16) vuelven a ser los tres últimos de la región marcados por altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas y corrupción arraigada;

Desde que se inició la publicación del IPC, en el año 2010 la puntuación de la República Dominicana ha sido: (3.0), 2011 (26), 2012 (32), 2013 (29), 2014 (32), 2015 (33), 2016 (31), 2017 (29), 2018 (30), 2019 (28), 2020 (28), 2021 (30), 2022 (32), 2023 (35), 2024 (36) y en el pasado año 2025 (37), lo que representa un avance de un punto, que aunque aparente poco, es significativo porque no hemos retrocedido en los últimos cinco años, colocándose en el puesto 99 entre 182 países. Indicó el presidente de la organización que lucha contra la corrupción, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio.