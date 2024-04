ADP acusa al ministro Ángel Hernández de no querer solucionar las deficiencias de los planteles escolares

Fuente Externa

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) acusó este sábado al ministro Ángel Hernández de no cumplir con su responsabilidad de solucionar las deficiencias de los planteles escolares ni de resolver el problema de las fumigaciones que afectaron de nuevo varios centros de San Francisco de Macorís y otras localidades que han sido afectadas con intoxicaciones.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, declaró que los reclamos y las luchas que están llevando a cabo los maestros en todo el país fundamentalmente tiene como propósito la mejora de los planteles escolares, mejorar las condiciones de hacinamiento en que se encuentran muchas escuelas con faltas de agua potable, baños inservibles, sobrepoblación de las aulas, ausencia de personal para la limpieza y seguridad de las escuelas, así como falta de maestros en muchas escuelas del país, entre otras carencias.

“Nuestro propósito es que los niños y niñas dominicanos merecen un mejor ambiente escolar que sea conducente al aprendizaje y por eso el ministro Ángel Hernández mantiene una actitud hostil y de confrontación con los maestros”, afirmó Hidalgo.

Consideró que las recientes declaraciones ofrecidas por el ministro Angel Hernandez, acusando a los maestros de incumplir horarios de clases son excusas que está buscando para no cumplir con su obligación de solucionar los problemas de las escuelas ni con el aumento salarial acordado con los maestros.

Hidalgo dijo que los maestros están cumpliendo con sus jornadas laborales en todo el país, incluso están dedicando tiempo adicional para preparar y elaborar clases, completar registros escolares y participar en diplomados, así como en el Programa Nacional de Inducción.

“Hago un llamado en este 54 Aniversario de la ADP para que acudamos a la mesa del diálogo, pero un diálogo sincero, constructivo, no con insultos, sino con propuestas que solucionen los viejos problemas que tiene el sistema educativo nacional, del cual el magisterio dominicano ha hecho todo lo que está a su alcance para solucionarlos”, declaró Hidalgo.

Incumplimiento del MINERD

El presidente de la ADP indicó que, aunque el ministro de Educación ha acusado a los docentes de recortar el calendario escolar, quien realmente ha incumplido el acuerdo de garantizar el cumplimiento con éste ha sido el mismo Ministerio de Educación.

“El calendario escolar no es un horario, sino, un conjunto de objetivos de aprendizaje que deben lograrse en un tiempo establecido, lo cual las mismas autoridades hacen imposible en las condiciones en que operan las escuelas públicas. Insistimos en que se supone que son escuelas, no guarderías. Por ejemplo, el incumplimiento de las autoridades con la contratación de todo el personal docente que todavía falta en las escuelas públicas es uno de los principales causantes de incumplimiento con calendario escolar”, manifestó el presidente de la ADP.

Aseguró que un gran número de escuelas no tienen las condiciones de infraestructura que requiere el diseño curricular dominicano, lo hace imposible el cumplimiento con los objetivos de aprendizaje del calendario escolar.

Deploró que todavía hay escuelas que tienen que despachar a la hora del almuerzo, los días que no les llega el almuerzo escolar, lo cual también es incumplir el calendario escolar.

“La falta de más del 50% de los medios y recursos de aprendizaje en las escuelas públicas es una falta grave, a través de la cual las autoridades violan el acuerdo de cumplimiento con el calendario escolar, ya que sin recursos es imposible cumplir con los objetivos de aprendizaje del calendario escolar”, sostuvo el dirigente magisterial.

Hidalgo se expresó en estos términos durante una ofrenda floral en el Altar de la Patria con motivo del 54 aniversario de la ADP, donde proclamó que “el mayor incumplimiento de quienes dirigen el Ministerio de Educación ha sido el ambiente de maltrato y el irrespeto con que constantemente se refieren a la clase docente, en la cual intentan falsamente reflejar todas sus propias faltas, incumplimientos y violaciones”.