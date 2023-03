ADP anuncia Plan de Acción y Movilización a favor de los jubilados y pensionados del magisterio.

El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras (ADP), anunció este miércoles un pliego reivindicativo a favor de más de 33 mil jubilados y pensionados del magisterio nacional que incluye movilización en todo el país.

“La ADP entiende que las autoridades deben prestar atención a las reivindicaciones del personal docente pensionado y jubilado del país afectado por bajas pensiones, que no tienen seguro médico, la carestía de los medicamentos y alimentos”.

El Gremio magisterial dijo que el deterioro en la calidad de vida de los jubilados y pensionados es cada vez más acentuado debido a la inflación acumulado en los últimos 3 años que sobrepasa el 27% en todos los bienes y servicios.

Sostienen que los jubilados a través del ministerio de hacienda reciben de 14 a 21 mil pesos mensuales lo que significa que uno de cada 3 pensionados de ese Ministerio de Educación vive en la indigencia.

El organismo magisterial afirma que las autoridades gubernamentales no pueden ignorar sus obligaciones con los servidores públicos que dieron su vida a la enseñanza y formaron a la población que hoy es económicamente activa y productiva.

Con el agravante de que miles no tienen seguro médico y otros tantos no tienen vivienda, techo, alimentación y salud depende de sus familiares cercanos.

Dentro de las reivindicaciones a los jubilados y pensionados de todo el país se incluye, un aumento de la pensión mínima para el sector; reajuste general y proporcional a partir de la base mínima de pensión, seguro médico para todo; vivienda digna, consideración y evaluación para contrato de tutoría a docente de nuevo ingreso y facilidades de recreación a través de programas de INABIMA.

El magisterio activo, el sindicato docente ADP, no los va a dejar solos; el magisterio jubilado no se va a cruzar de brazos, se va a movilizar por sus derechos, no por limosnas.

El gobierno central ha dejado a la ADP esperando una propuesta y ruta de soluciones para ese personal jubilado.

Por lo antes expuesto la ADP anuncia que ha llegado la hora de la movilización del personal jubilado y pensionado de todo el país por sus justas reivindicaciones, a continuación, presentamos el calendario de acción:

Asambleas municipales en las 155 seccionales del país, desde mañana hasta el 8 de marzo, a las 10 de la mañana; -Concentración provincial en la gobernación de cada localidad, el viernes 10 de marzo, a las 10 de la mañana.

Asimismo, una concentración frente al Congreso Nacional solicitando una resolución de los legisladores para exigir al poder ejecutivo atención a los profesores y profesoras que dieron su vida por el magisterio nacional, el martes 21 de marzo del 2023.

Mientras que el viernes 24 de marzo se realizarán vigilias en parques y plazas públicas municipales a las 4 de la tarde, donde expondrán las condiciones de pobreza y la precariedad en la salud de los jubilados y pensionados.

Y Finalmente se realizará una concentración nacional frente al Palacio Nacional, el día viernes, 31 de marzo del 2023, a las 10 de la mañana.

Se recuerda que la ADP se reunió con el presidente Luis Abinader el 30 de Julio del 2022 y luego en el mes de noviembre, tras la insistencia del Comité Ejecutivo Nacional y una última reunión fue el pasado mes de octubre, sin que hasta el momento el sindicato tenga respuesta positiva por parte de las autoridades gubernamentales, respecto a las reivindicaciones de los maestros y maestras que han dado su existencia al magisterio nacional.