ADP convoca Primer Congreso Pedagógico: La educación dominicana desde el magisterio

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Santo Domingo, RD. – El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), anunció la realización del Primer Congreso Pedagógico bajo el tema: La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio.

El secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, Rafael Féliz explicó, que el objetivo es construir una mirada colectiva desde la práctica pedagógica del profesorado, orientada a identificar los principales desafíos del sistema educativo y formular propuestas que contribuyan a superar los déficits históricos que afectan la educación dominicana.

“El magisterio dominicano tiene mucho que aportar al debate educativo y desde nuestras aulas y comunidades educativas podemos contribuir con ideas y propuestas que fortalezcan la educación como un instrumento eficaz para el desarrollo del país”, expresó el dirigente de la ADP.

El dirigente indicó que el congreso dará inicio el miércoles 18 de marzo donde se desarrollarán jornadas pedagógicas en todos los centros educativos del país, en las que participarán docentes de escuelas, liceos y politécnicos, con el propósito de recoger experiencias pedagógicas exitosas y reflexiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Posterior a las jornadas de los centros educativos, se realizarán jornadas por seccionales, paneles, conferencias hasta concluir con la plenaria nacional.

Féliz informó que este congreso será la actividad central de la conmemoración del 56 aniversario de la ADP, que se celebrará el próximo 13 de abril, reafirmando el compromiso histórico del sindicato en la defensa de la educación pública y la calidad y mejora del sistema educativo dominicano.

El congreso abordará seis ejes temáticos fundamentales, entre ellos:

• La mejora del aprendizaje y el rol del docente como sujeto pedagógico.

• La defensa de la educación pública, la carrera docente y la calidad de la inversión del 4% del PIB para la educación.

• El cumplimiento del artículo 197 de la Ley 66-97 y la prioridad del gasto educativo.

• La relación entre el currículo oficial y la práctica docente en el aula.

• La incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos educativos.

• El análisis del modelo educativo dominicano y la formación de ciudadanos críticos, solidarios y participativos.

El congreso también contará con invitados nacionales e internacionales, delegaciones de estudiantes, representantes de organizaciones comunitarias, académicos y otros gremios, con quienes se busca enriquecer el debate educativo y fortalecer la construcción colectiva de propuestas para el sistema educativo dominicano.

Finalmente, Féliz subrayó que “pensar la educación desde la escuela es un acto de soberanía pedagógica”, destacando que el magisterio está llamado a desempeñar un papel protagónico en la transformación educativa que demanda el país.