ADP en 54 aniversario reafirma compromiso a favor de mejora en las escuelas del país

Santo Domingo. – El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) Eduardo Hidalgo afirmó que las autoridades educativas niegan todos los derechos alcanzados durante sus 54 años de fundación del sindicato que agrupa a los maestros.

Al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria, Hidalgo sostuvo que el ministerio de educación ha denegado el derecho a una evaluación del desempeño, a la cuota sindical, al aumento salarial y el derecho a la protesta que tiene el gremio magisterial desde que fue fundado en el año 1970.

“En muchas escuelas falta el almuerzo y el desayuno escolar, falta personal docente y administrativo, faltan talleristas y ni hablar del ambiente escolar, donde hay 50 estudiantes en un aula y existen escuelas donde los maestros limpian la escuela por falta de conserjes,” explicó el dirigente sindical al insistir que la tanda extendida tiene debilidades.

Destacó que el MINERD ha sometido a más de 15 seccionales por reclamar mejora en las condiciones de trabajo en las escuelas a la vez que mostró preocupación por vulnerar los derechos a la protesta en un régimen democrático.

Asimismo, se refirió a que no se está descontando la cuota sindical a los nuevos docentes del sistema educativo dominicano; “aprovecho para denunciar una decisión administrativa que violenta un derecho adquirido que es el descuento vía nómina de la cuota sindical que desde 1983 a todos los docentes se venía haciendo y a los nuevos no se les está haciendo y llamo al Señor presidente de la República y al ministro de educación para que cumpla con este derecho adquirido que tiene el único sindicato de los maestros, pues en un gobierno democrático esto no debería ocurrir.”

El presidente de la ADP reafirmó el compromiso del gremio magisterial de luchar por mantener las conquistas de la clase magisterial a la vez que proclamó que en estos 54 años el “magisterio se encuentra unido, cohesionado y dispuesto a seguir librando la lucha para mejor condición en las escuelas, la vida de los docentes activos, los jubilados y pensionados”.

Eduardo Hidalgo llamó a las autoridades a mantener el diálogo y buscar soluciones concretas a favor del sistema educativo dominicana “Hago un llamado en este 54 aniversario para que nos vayamos a la mesa del diálogo, pero un diálogo sincero, constructivo y que en la mesa podamos conseguir las soluciones que necesita la educación dominicana, no con insultos, sino con propuestas que solucionen los viejos problemas que tiene el sistema educativo dominicano, en el que el magisterio ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para superar esas dificultades.

La ofrenda floral forma parte de las actividades programadas en el 54 aniversario de la ADP donde participaron dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, los dirigentes municipales y zonales del Gran Santo Domingo, así como presidentes de las Unidades de Base Sindical y Pedagógica.

Asimismo, se develizaron varias tarjas en la Casa Nacional de la ADP, rindiendo tributo a los fundadores del sindicato como son: Enrique de León, Conrado Matías, Eladio Peña de la Rosa y Simón Orozco.

Mientras que en las distintas seccionales que conforman la ADP en el territorio nacional se realizaron ofrenda floral, misa, encuentros, reflexiones en torno a la historia de su sindicato, entre otras actividades.