ADP logra nuevos nombramientos de maestros del banco de elegibles

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Santo Domingo.- La Comisión de Seguimiento de la Asociación Dominicana de Profesores logró el nombramiento de cientos de maestros del banco de elegible, en las regionales 01 de Barahona, 07 de la provincia Duarte-Hermanas Mirabal y la 12 de la provincia La Altagracia , docentes de Higuey entre otras.

Dicha designación se produjo en pasado mes marzo como fruto de las gestiones realizadas por la Comisión de Seguimiento de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Al ofrecer la información Angel Cuello, coordinador de la Comisión del banco de elegible por la ADP, reveló que cientos de maestros del banco de elegibles de los concursos 2021, 2023 y 2024 de diferentes regionales educativas del país estaban a la espera de sus nombramientos.

Cuello destacó que en el caso de la Regional Educativa 07 de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, los dirigentes de la ADP junto a los presidentes de las seccionales de las referidas provincias consiguieron los nombramientos fruto de un proceso de lucha, en la que lograron demostrar que eran necesarios dichos nombramientos debido a la falta de docentes en los centros educativos.

El profesor Eduardo Hidalgo, presidente nacional de la ADP, dispuso desde el año pasado, una comisión del Comité Ejecutivo (CEN) para dar seguimiento y solicitar el nombramiento de los maestros que por derecho les asiste ser nombrados.

Dicha comisión está integrada por los profesores miembro del CEN, profesor Ángel Cuello (coordinador), profesor Sixto Gabin y el profesor Ylario De Jesús Méndez.

La comisión ha trabajado sin descanso con el propósito de bajar gradualmente el banco de elegibles y lograr el nombramiento de todos los docentes del banco de elegibles.