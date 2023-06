ADP presenta resultados de proyecto para mejorar educación pública

Fuente Externa

Juan Dolió, San Pedro de Macorís. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) presentó los resultados de su proyecto “Innovando Mi Práctica Pedagógica con Nuestra ADP”, evidenciando que se puede mejorar la educación pública con acompañamiento, con nuevas herramientas, metodología, continuidad y con profesores del sistema que ya tienen una experiencia previa.

Uno de los principales resultados que alcanzó el proyecto fue que, a mayo, un 100% de los docentes hablan de conciencia fonológica y conciencia gráfica como un elemento fundamental para la alfabetización inicial, mientras que al inicio era el 80%. Además, un 66% de los docentes trabajan la apropiación de las etapas de escritura, mientras que en febrero ese porcentaje era de un 42.82%. Asimismo, un 100% de los docentes hablan de las destrezas del pensamiento como la base para desarrollar las habilidades lógicas matemáticas en los niños y niñas, mientras que en febrero era un 60% conscientes de esto.

En cuanto al impacto en los niños y niñas, el proyecto piloto consiguió que un 27% de los estudiantes lean y escriban en el primer ciclo de primaria, significando un avance comparado con febrero que era un 23%.

El proyecto se implementó durante el período febrero-mayo como un piloto en 14 centros del Nivel Primario de sectores vulnerables, impactando a 1,726 alumnos y 42 docentes del Gran Santo Domingo.

EL presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, reveló que unos de los hallazgos del programa fue que un 64.2% de los maestros se encuentran impartiendo docencia en el área de la cual no es su especialización. Precisó que de un total de 42 docentes que participaron en el piloto, a penas 15 eran de primaria, mientras que 27 eran de secundaria. “Nos hemos encontrado profesores y profesoras de media alfabetizando y eso no es congruente, eso no es lógico. Un profesor de media está formado, preparado para media, para impartir, por ejemplo, clases de sociales, letras o matemáticas y entonces están en primero y segundo de primaria. Esto llama poderosamente la atención para que el Ministerio ubique a cada quien en el espacio que corresponde”, afirmó Hidalgo.

El presidente de la ADP también exhortó a los docentes del Nivel Primario a practicar la afectividad con sus alumnos, leyéndoles cuentos, recitándoles poesías, cantando, jugando, riendo con ellos.

Hidalgo hizo la petición al concluir la 4ta. capacitación del Taller “Innovando mi Práctica Pedagógica con nuestra ADP”, implementado a través de la Secretaría de Asuntos Docentes y Pedagógicos del sindicato, realizado en el Hotel Coopmarena.

“Nuestro interés desde principio de la capacitación ha sido “ayudar a cargar esa pesada carga que tienen los maestros en los centros educativos, acompañándolos con este plan piloto y practicar una manera distinta de luchar”, agregó el dirigente sindical.

Mientras la Viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, Ancell Scheker, ofreció su respaldo a la iniciativa de la ADP en la capacitación a 42 docentes sobre alfabetización en 14 escuelas de barrios y comunidades vulnerables del Gran Santo Domingo.

“Claro que vamos a apoyarlos, ustedes cambian vida y hacen la diferencia”, agregó la funcionaria, quien hizo acto de presencia en el cierre de la capacitación de los maestros y maestras.

Génesis Santos, secretaria de Asuntos Docentes y Pedagógicos de la ADP, agradeció a los docentes su entrega y dedicación a lo largo del proyecto que inicio en el mes de febrero.

“Sin ustedes esto no hubiese sido posible, gracias al profesor Eduardo Hidalgo por confiar en nosotros y entregar en nuestras manos el proyecto, a Raquel y Ana Julia por su dedicación, a todos los maestros, maestras, a los directores y presidentes de Unidad de Base Sindical de cada escuela”, agregó.

En tanto que el representante del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, (INAFOCAM), Domingo Paredes al felicitar a la ADP se comprometió motivar a las autoridades educativas para apoyar el proyecto.

En la actividad que tuvo una duración de 2 días en el hotel Coopmarena, participaron los actores del proyecto de las 14 escuelas del Gran Santo Domingo quienes socializaron sus experiencias a todo lo largo del proyecto.

De igual manera, las autoridades de la ADP entregaron certificados de participación a los docentes y coordinadores de las escuelas: Las Flores, La Piedra, La milagrosa, República del Perú, República de Nicaragua, Juana de Arco, Patria Mirabal, Barrio Lindo, Marta, Don Bosco, Hoyo Oscuro, Barrio Lindo, Aquiles Santana y Pueblo Nuevo.

Asimismo, el presidente de la ADP entregó un reconocimiento a las facilitadoras del proyecto Ana Julia Frías y Raquel Rosario, quienes acompañaron a los docentes alrededor de 6 meses en las escuelas establecidas. Ambas maestras agradecieron el gesto y dedicaron su homenaje a todos los docentes que participaron en el plan piloto.

Se recuerda que el plan piloto incluye acompañamiento efectivo y capacitación y se llama: “Innovando mi práctica Pedagógica” y fue implementado por Secretaría de Asuntos Docentes está incluido en el Plan Estratégico del Comité Ejecutivo Nacional, Gestión 2021-2024.