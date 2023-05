ADP Ratifica su disposición al diálogo y la defensa a los jubilados y pensionados.

Fuente externa

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ratificó su disposición al diálogo con las autoridades y con la sociedad civil, en busca de una mejoría en las condiciones de salud y de vida de los jubilados y pensionados del sistema educativo dominicano.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo hizo la afirmación al hablar en una multidinaria concentración de los maestros de todo el país, frente al Ministerio de Educación con la presencia de los presidentes 155 seccionales que conforman el sindicato, los dirigentes y los maestros.

“La Asociación Dominicana de Profesores ratifica su disposición al diálogo con las autoridades y con la sociedad civil, en busca de soluciones sistémicas y no políticas ni empresariales a la seria crisis en que se encuentra la educación dominicana. Deseamos expresar a los padres, las madres, a nuestras estudiantes y a todo el pueblo dominicano, que los docentes nos somos el problema, sino que somos la solución”, agregó el dirigente magisterial.

Hidalgo aclaró que el calendario de acción que realiza el sindicato a favor de los docentes que dieron su vida al sistema educativo dominicano se cumple porque las autoridades no han dejado otro camino que no sea el de salir a las calles.

“Es bueno que toda la sociedad sepa que llevamos casi un año esperando respuesta, la que nunca llega, a pesar enviar muchas comunicaciones, que han quedado sin respuesta, de muchas reuniones sin resultado, de visitas a Palacio, de visitas con jubilados a todos los distritos educativos, a todas las regionales de educación, a cada gobernación provincial; al Ministerio de Hacienda, al Congreso Nacional y hasta el Palacio Nacional… Hoy se molestan porque venimos aquí con dignidad y decoro en procura de una respuesta o una propuesta decente a la demanda del magisterio, y lo que recibimos es amenazas, provocación, acoso laboral, pero el magisterio hoy como ayer se levanta unido y combativo”, recordó el presidente de la ADP.

Al referirse a la propuesta de las autoridades educativas respecto a los jubilados y pensionados la calificó como excluyente y señaló “protestamos, porque los jubilados y pensionados se merecen mejores condiciones de salud y de vida y porque la propuesta del Sr. ministro excluye a más de 13,400 pensionados ni propuso nada para la solución de los problemas que hoy afectan seriamente a la escuela dominicana, y así no, Sr. Ángel Hernández.

Asimismo, el presidente de la ADP dijo que estas actividades forman parte de la 2da. Fase de movilización a favor de los jubilados y pensionados que inició con visitas al Congreso Nacional, al Ministerio de Hacienda, al Palacio Nacional en el mes de marzo y la respuesta es dejar fuera a los jubilados y pensionados que dieron su vida a la sociedad dominicana, formando los que hoy son profesionales.

Eduardo Hidalgo reveló que por el plan de lucha que lleva a cabo la ADP a favor de los jubilados y pensionado ha sido víctima de los insultos de parte de las autoridades educativas. “Protestamos, por el lenguaje soez, irrespetuoso y agresivo del ministro de Educación, Ángel Hernández, quien agrede constantemente la dignidad de la clase docente, intentando, así, distraer la atención de los verdaderos problemas educativos del país, mientras trata culpar a los maestros del fracaso sistémico de su gestión. Si no encontramos una respuesta profesional y documentada, de parte del ministro de Educación, acudiremos a la instancia Presidencial, quien es la responsable de garantizar al pueblo dominicano una educación de calidad”.

Explicó que los maestros y maestras necesitan un ambiente sin incertidumbre y sin acoso laboral, “Protestamos porque para lograr mejorar la calidad del aprendizaje, la clase docente necesita un ambiente de diálogo honesto, respetuoso, sincero y objetivo de las autoridades educativas con el sindicato magisterial y no un ambiente hostil, amenazante y manipulador de la opinión pública”.

Además, “protestamos porque los docentes sienten que no reciben el apoyo necesario del Ministerio de Educación para resolver las problemáticas que enfrenta la educación dominicana y para satisfacer las necesidades de una sociedad que aspira a recibir una mejor”.

Hidalgo sostuvo que el plan a favor de los pensionados y jubilados se han sumado el incumplimiento de los acuerdos firmados en el año 2021 con la ADP. “Protestamos, porque las autoridades del Ministerio de Educación no han cumplido con los acuerdos hechos con la clase docente para garantizar la educación de calidad que merecen nuestros niños y a la que aspira la sociedad dominicana”.

De igual manera la falta de libros de texto en las escuelas y porque no se ha rendido cuentas sobre nuevos libros de texto. “Protestamos, porque los estudiantes y docentes no tienen libros de texto en las escuelas públicas y el Ministro de Educación no ha presentado al país, ningún informe técnico-pedagógico, ni de factibilidad económica que demuestre que los libros que él ahora intenta hacer, resolverán el problema de los estudiantes del sector público, ni que haya alguna razón para tirar a la basura más de RD$ 3,800 en libros que pudieron haber sido entregados a los niños, que llevan 10 años sin libros de texto actualizados”.

Asimismo, “protestamos por la baja calidad del desayuno y el almuerzo escolar que reciben los estudiantes de escuelas públicas y porque en lugar de mejorar la alimentación escolar, el ministro de Educación se dedique a gastar más de RD$4,600 millones de pesos en un cambio innecesario de uniformes que no aporta nada a la calidad de la educación, ni ha sido requerido por los centros educativos, ni por los estudiantes, ni por las familias”.

De igual manera, en su discurso el presidente de la ADP, afirmó “Protestamos, porque el Ministerio de Educación se ha negado a implementar, definitivamente, el tribunal de carrera docente y se ha dedicado sólo a la creación de paliativos, en su afán de intentar difamar a la clase docente, violando la ley general de educación y el estatuto del docente”.

También, “protestamos porque el Ministerio de Educación ha incumplido los acuerdos con la ADP para llenar de contenidos de las reuniones que la Jornada Escolar Extendida, violando así la Ordenanza 02-2019, la cual aspira a mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y el desempeño de los docentes. En realidad, el Ministerio de Educación ha convertido a la Jornada Escolar Extendida en un servicio de guardería, de 8:00 AM a 4:00 PM. De hecho, por el incumplimiento con el nombramiento de los talleristas, el Ministerio de Educación provoca la pérdida de más de 160 horas de clases al año en las escuelas de Jornada Escolar Extendida. Esto es equivalente, a la suspensión de 20 días de clases al año. Por este incumplimiento, el Ministerio de Educación, también, provoca la pérdida de más de RD$ 15,000 de millones de pesos anuales al presupuesto de educación”.

Y ni hablar de las condiciones de las escuelas en nuestro país “Protestamos, porque el 73% de las escuelas públicas no cuenta con las condiciones de infraestructura, ni mobiliario y ni equipamiento necesario para propiciar ambientes y experiencias significativas de aprendizaje y los docentes tenemos que recibir a los niños en ambientes escolares que no son ninguna garantía del derecho constitucional que tienen los niños, a recibir educación de calidad en condiciones dignas”, puntualizó el dirigente sindical.

Otro tema neural por lo que “Protestamos, por la baja cobertura escolar a la primera infancia, la cual, mantiene rezagada la educación preescolar, con una tasa de cobertura que sólo es capaz de ofrecer servicio educativo al 25% de los niños del país en esa edad. La falta de una oferta pública es la principal limitante al derecho a la educación para los niños de primera infancia”.

Al referirse a las precariedades por la que atraviesan los maestros que trabajan en el nivel inicial les aseguró que no están solos.

“Protestamos, porque la baja cobertura en la educación inicial genera un efecto dominó en la trayectoria de los estudiantes, durante todo el proceso de educación preuniversitaria. De esta forma, la baja cobertura escolar que ofrece el MINERD, en primera infancia, retrasa el desarrollo cognitivo y social del estudiante, lo cual dificulta su proceso de alfabetización y el desarrollo de la comprensión lectora, durante el primer ciclo del Nivel Primario”.

Asimismo, Hidalgo habló sobre la disidencia de los jóvenes en las escuelas, “Protestamos, porque, debido a la ausencia de políticas socioeducativas adecuadas, el 21 % de los adolescentes del Nivel Secundario abandona los estudios, por dificultades económicas; igualmente, un 18% de los jóvenes abandona la escuela secundaria debido a responsabilidades tempranas, como embarazo o cuidado de la familia y un 16% de los jóvenes abandona la escuela debido a la necesidad de trabajar”.

Al referirse a la conectividad de internet en las los centros educativos el presidente de la ADP, a la conectividad de internet en la escuela argumentó, “Protestamos, por la desconexión que se evidencia, entre los programas de formación docente ofrecidos por el MINERD y sus dependencias, con las verdaderas necesidades de desarrollo profesional de nuestros docentes, a quienes, actualmente, se les ofrece propuestas formativas que no están sustentadas en un análisis de necesidades de formación y capacitación del magisterio dominicano”.

El presidente de la ADP, dijo que el mal manejo del 4%del producto Interno Bruto ha contribuido al deterioro del sistema educativo dominicano, “Protestamos, por el mal manejo del presupuesto de educación, ya que una parte importante del 4% es actualmente dedicada a gastos rígidos y a otras transferencias ajenas sector público”. Esto impide la mayor transparencia en el uso de los fondos del 4% para la educación”.

De igual forma destacó que la ADP reclama la transparencia en los fondos de dinero destinado a una mejor educación en las escuelas públicas del país.

“Protestamos, porque hay sectores que han asaltado el presupuesto del 4% para la educación, ya que en los pasados 3 años, el Ministerio de Educación ha transferido miles de millones de pesos a ONGs locales e internaciones, a través de convenios poco transparentes, que no han mostrado ningún resultado positivo, ni la solución a los problemas más básicos de las escuelas públicas dominicano”.

Igualmente Protestamos, porque las acciones empresariales se han apropiado de los programas del Ministerio de Educación, mediante la firma de convenios que no guardan relación con las verdaderas necesidades del sistema educativo, poniendo en juego el derecho de los niños a una educación de calidad y sumiendo a los docentes en una situación de constante improvisación, desorientación, presión, acoso laboral, estrés, entre otros.

Eduardo Hidalgo aseguró que lo antes expuesto impide la implementación de las innovaciones educativas y pedagógicas que requieren nuestras escuelas públicas. Por tanto, exigimos que se revise la calidad de los gastos en que incurre el Ministerio de Educación y requerimos mayor transparencia en el uso de los fondos del 4% para la educación.

Hidalgo abogó porque el ministro haga una propuesta integral que abarque la solución a la problemática educativa que afecta el sistema educativo dominicano.

“Adelante, todos unidos por una educación pública de calidad y el respeto a la clase magisterial, a los estudiantes, a los padres y madres.”. concluyo el presidente de la ADP.