ADP saluda designación de Rafael Santos Badía al frente del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) saludó la designación del profesor Rafael Santos Badía como nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, al considerar que se trata de un educador con una amplia trayectoria, compromiso gremial y valiosos aportes al desarrollo educativo y social del país.

El pronunciamiento fue realizado por Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, quien destacó que en todas las instituciones donde ha desempeñado funciones, el profesor Santos Badía ha dejado una huella positiva, caracterizada por el trabajo, la responsabilidad y los aportes concretos a favor de la sociedad dominicana.

De La Rosa subrayó que el nuevo ministro es un hijo aventajado del magisterio nacional y uno de los precursores de la Asociación Dominicana de Profesores, manteniendo históricamente una relación cercana y solidaria con el sindicato, así como una permanente disposición a colaborar con las causas del profesorado.

En ese sentido, expresó que la ADP estará abierta a colaborar con el profesor Rafael Santos Badía en todo lo que sea necesario para que pueda desarrollar una gestión exitosa al frente del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en beneficio del sistema educativo nacional.

Asimismo, el dirigente magisterial consideró que esta designación constituye una demostración de que no es necesaria la fusión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ya que ambas instituciones pueden avanzar de manera separada, pero articulada, aportando de forma conjunta tanto a la educación preuniversitaria como a la educación superior.

El gremio reiteró su respaldo a una gestión que fortalezca la educación, la ciencia y la investigación, y deseó éxitos al profesor Rafael Santos Badía en el ejercicio de sus nuevas funciones, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral del sistema educativo dominicano.