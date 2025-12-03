ADP se une a actos conmemorativos del centenario de Fidel Castro

Fuente externa

Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Profesores se une a los actos conmemorativos del centenario del natalicio de Fidel Castro, que realizara la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras personalidades, este jueves 4 de diciembre a la 5 de la tarde con una gala cultural en el Polideportivo Tony Barreiro en la facultad de Humanidades.

Además de la Embajada de la República de Cuba, coauspician esta conmemoración la Cátedra Extracurricular José Martí de la Facultad de Humanidades, la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba y la Asociación Máximo Gómez de Cubanos Residentes en la República Dominicana.

También con el respaldo con el respaldo del Comité de Honor integrado por destacadas personalidades, entre ellas Ramón Antonio Beras (Negro) y Rosalía Sosa Pérez, organiza la conmemoración del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, Doctor Honoris Causa de esta casa de altos estudios.

La ADP invita al magisterio nacional a hacer acto de presencia en un acto tan importante “La Gala Cultural es un homenaje del pueblo dominicano en el IX Aniversario de la Siembra del Hombre Universal que predicó con su ejemplo el pensamiento de nuestro Héroe Nacional José Martí: «Toda la gloria del mundo, cabe en un grano de maíz».

Participaran: La Rondalla Universitaria, el Coro Universitario, la Poesía Coreada de la UASD, y los artistas Manuel Jiménez, José Antonio Rodríguez, Virna García, Roberto “El Sabor de Cuba”, Raúl Alfonso Torres y Annie Garcés Santana.

Un poco de historia:

¿Por qué la Gala Cultural es el 4 de diciembre? Ese día 4 de diciembre de 2016 el pueblo de Santiago de Cuba, en nombre de todo el pueblo de Cuba y numerosas e importantes personalidades de todo el mundo, después de una multitudinaria ceremonia de despedida, en peregrinación desde la Plaza de la Revolución Antonio Maceo hasta el Cementerio Santa Ifigenia depositaron los restos inmortales del Líder histórico de la Revolución cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz.

El Claustro Universitario de la UASD, durante la gestión del exrector Julio Ravelo Astacio, aprobó otorgar el título de Doctor Honoris Causa al comandante Fidel Castro Ruz el 27 de octubre de 1992. Esta distinción reconoció su coherente defensa de la igualdad social y su crítica a la distribución desigual de los bienes y servicios que divide al mundo entre una minoría privilegiada y una amplia mayoría en condiciones de pobreza extrema.

Posteriormente, aprovechando la visita del presidente del Consejo de Estado y del Gobierno de Cuba a la reunión de países integrantes del CARICOM, el líder cubano pronunció una conferencia magistral el 24 de agosto de 1998, durante la gestión del exrector Edylberto Cabral Ramírez, en el Centro de Exposiciones y Conventions de Santo Domingo