Por Willy Gonsalez

Santo Domingo, RD — El cineasta dominicano Adrián Pucheu continúa abriéndose paso en la escena cinematográfica con su más reciente largometraje, “La Güira y La Tambora”, una historia que celebra la identidad, la música y el amor desde lo más profundo de la cultura popular dominicana. La película tendrá su estreno oficial en todos los cines del país el próximo 1 de mayo y posteriormente en Colombia.

Adrián Pucheu (hermano del comediante de stand-up comedy Fernando Pucheu) es guionista y director de la película, y ha sido reconocido por su visión y compromiso con el cine caribeño, llevando sus proyectos a escenarios internacionales. Uno de sus mayores logros recientes fue su selección en el Fiction Toolbox del European Film Market 2025, en el marco del prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), Alemania —una experiencia posible gracias a las modalidades por concurso de la Dirección General de Cine (DGCINE).

Su opera prima gano el premio a (Best first time director) en el Berlin Kiez Film Festival de Alemania, así como premio a mejor director en el Florence Films Awards de Italia, Mención de honor en el East Village New York Film Festival , la película también es selección oficial en el XicanIndie Film Fest , en Denver, Colorado, un festival con 27 años de fundado, así como en el Berlin Lift-Off Film Festival – Berlin con 16 años de fundado, y el Latino & Native American Film Festival – New Haven, CT con 15 años, entre otros.

“La Güira y La Tambora” ha sido un proyecto apoyado y respaldado tanto a nivel nacional como internacional. Fue ganadora del Fondo FONPROCINE de Producción Marca País, otorgado por la DGCINE, y también obtuvo apoyos clave de IBERMEDIA en las categorías de desarrollo, coproducción de largometrajes y ayuda a la distribución para República Dominicana. La película es una coproducción internacional entre República Dominicana y Colombia, realizada junto a la empresa colombiana Valencia Producciones, y producida por Colorlab Films y Adrián Pucheu Films, lo que refleja el potencial del cine colaborativo en la región.

Además de sus logros en el ámbito artístico, en 2023 Adrián Pucheu fue reconocido por el Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana por su trabajo en la creación de perfiles profesionales para el área de cine y audiovisuales, como parte del Marco Nacional de Cualificaciones, aportando significativamente al desarrollo estructural del sector.

“La Güira y La Tambora” cuenta la historia de Daniel, un humilde tamborero de merengue típico que vive en un pequeño pueblo del interior. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Isabel, la sobrina del alcalde, recién llegada a la comunidad. Atraído por ella, Daniel decide participar en la gran batalla musical del pueblo, en un intento por impresionarla. A partir de ahí, se enfrentará a una decisión crucial: elegir entre el amor o su pasión por la música.

Con esta película, Adrián Pucheu presenta una propuesta fresca y emotiva que mezcla drama romántico con elementos de comedia, ambientada en la riqueza sonora y cultural del país, y protagonizada por un elenco diverso encabezado por Megumi Hasebe, junto a los dominicanos Erlyn Saúl y los populares NovelPoppys. Con música original de merengue típico de Darlyn Fernández y La Doncella del Acordeón.

“La Güira y La Tambora” llega a todos los cines de República Dominicana este 1 de mayo, invitando al público a disfrutar de una historia llena de música, pasión y raíces. Bajo la Producción de Colorlab Films / Adrian Pucheu Film ( República Dominicana) y Valencia Producciones ( Colombia ), esta película representa un nuevo paso hacia el fortalecimiento del cine nacional con proyección internacional.

El proyecto fue posible gracias al respaldo de Estudio Quita Sueño y Pulpo Post, así como al apoyo de inversionistas como Banco Adopem, Banco BDI, y Plásticos Multiform. También contó con el valioso respaldo de empresas aliadas como JUMBO,Productos Del Cerro, Arajet, Empresas Edmon Elías (EE), Lungomare, La Casa del Típico Rodríguez, Telemicro, El Nuevo Diario y Biyu, cuya colaboración fue clave para hacer realidad esta producción.