Advierten fallas estructurales de Punta Catalina provocarán gran tragedia

Por Enrique de Leon

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, advirtieron hoy que los fallos estructurales de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, provocarán una gran tragedia que afectará a trabajadores, a la población vecina y a las propias plantas.

Las entidades formularon la advertencia en ocasión de haber salido de servicio la unidad número 1 de Punta Catalina desde el pasado jueves, 17 de agosto, a causa de una fuga o pinche en la caldera de esta planta.

Consideraron que este incidente es extremadamente grave porque demuestra que si se sigue operando a Punta Catalina en las actuales condiciones, se puede esperar en cualquier momento una tragedia de grandes dimensiones.

Recordaron que la auditoría técnica forense sobre Punta Catalina realizada por la empresa Sargent & Lundy, indicó que la posibilidad estimada de que los fallos detectados en Punta Catalina ocurran es de un 54.9% entre medio y alto, y que el impacto estimado a causa de estos fallos sea entre medio y alto es de un 64.7%.

“Con estos niveles de riesgos tan críticos detectados por esta auditoría técnica, era para que el gobierno sacara de servicio a Punta Catalina hasta tanto fueran corregidos los fallos estructurales. Sin embargo, Punta Catalina ha continuado operando como si nada pasara. Este es un acto de gran irresponsabilidad de las autoridades”, aseguraron.

Señalaron que el pinche o fuga en la caldera de la unidad número 1 demuestra de manera fehaciente que estas fallas comprometen la seguridad del personal y de los equipos.

Manifestaron que la mala calidad de las soldaduras que rondan entre el 20% y el 35% y en algunos sistemas hasta el 58%, cuando los estándares industriales solo aceptan un 5%, evidencia que Punta Catalina es un fraude inadmisible que pone en peligro vidas y bienes.

Pusieron de relieve que la estructura de Punta Catalina depende grandemente de la calidad de la soldadura, sobre todo en áreas críticas como son las calderas.

Plantearon que además de la mala calidad de las soldaduras, la auditoría técnica forense comprobó que el sistema de lubricación no funciona correctamente, la mala calidad de los equipos auxiliares que carecen de identificación de proveedores, las tuberías de las calderas no tienen revestimiento interno y fueron montadas con basura en su interior, no funciona el sistema contra incendio, y fallas en las turbinas de vapor por fugas en el sistema de lubricación.

Afirmaron que los fallos estructurales son la causa de que la contaminación por la quema de carbón de Punta Catalina alcance niveles altamente críticos afectando de manera letal a la provincia Peravia, al resto del país en dirección oeste, a Haití, donde se concentra, y a la costa este de Cuba y Jamaica, como lo reveló el estudio realizado por las comunidades con el apoyo de científicos nacionales y de instituciones académicas y científicas de los EUA y de Europa.

Explicaron que las fallas que tienen una incidencia más directa en el incremento de la contaminación de Punta Catalina ubicadas por la auditoría técnica forense son los daños en los sistemas AQCS y FGD responsables de filtrar los gases ácidos y las micropartículas, el desgaste de la correa transportadora que ha provocado la caída de carbón al lecho marino al lado del puerto, y carencia de los filtros adecuados para las aguas residuales industriales con el consecuente vertido de agua contaminada en el entorno de la Central.

Odebrecht culpable de las fallas de Punta Catalina

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, demandaron que se saque de inmediato de servicio a Punta Catalina y sea sometido a la justicia al consorcio conformado por Odebrecht, Tecnimont y el Grupo Estrella, por ser responsable del fraude contra el pueblo dominicano cometido en esta Central.

“La corrupción es la razón tanto de los fallos estructurales de Punta Catalina y de su contaminación, así como de la gran sobrevaluación en su construcción. Pero también la impunidad puesta en práctica por el presente gobierno es igualmente culpable de que esta Central siga operando y será responsable de la tragedia que en cualquier momento puede ocurrir con estas plantas mal construidas”, dijeron.

Se preguntaron si las autoridades están esperando que se produzca una tragedia para entonces tomar alguna medida. “Las autoridades deberían verse en el espejo de la reciente tragedia ocurrida en San Cristóbal y en otras que pudieron prevenirse con tiempo”.

Dijeron que desde que se terminó de construir a Punta Catalina, y más cuando se recibió la auditoría técnica forense que avaló la investigación ambiental realizada por las comunidades, las autoridades debieron entablar demanda contra el consorcio que encabeza Odebrecht y parar a estas plantas por el peligro que representan.

Subrayaron que la auditoría técnica forense es muy clara en establecer que estos fallos estructurales son de la responsabilidad directa del consorcio constructor, especialmente de Odebrecht.

“Insistimos que las autoridades nos hagan caso. Tenemos el crédito de que todas nuestras denuncias hechas desde los primeros momentos de la construcción de Punta Catalina han sido confirmadas por la auditoría forense de Punta Catalina”, alegaron.

Las organizaciones observaron que la auditoría confirmó la denuncia que hicieron sobre la caída del rotor en agosto de 2017, daños durante el izamiento de la turbina en mayo de ese mismo año, caída de la carcasa de la turbina inferior interna, errores de construcción en el pedestal de la turbina, la adquisición de equipos auxiliares que no responden a las especificaciones, basura en las tuberías de aceite lubricante en las dos unidades y sobre los tornillos dañados de la turbina-generador de la unidad número 1 de Punta Catalina.

“Punta Catalina es una gran chapuza por lo cual Odebrecht debe devolver todo el dinero que recibió por ella. No podemos aceptar este fraude colosal”, exigieron.