Águilas de Guachupita dominan a San Carlos en inicio serie final del torneo nacional baloncesto femenino

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- Las Águilas de Guachupita dominaron este viernes al conjunto de las Cinco Esquinas del club San Carlos, 75-67, en el primer partido de la serie final del XII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Interclubes Femenino “No Violencia de Género”, efectuado en el polideportivo del club Renacer.

Las guachupiteras salen al frente 1-0 en esta etapa final, que está pactada al mejor de un 5-3, y que continúa este domingo, a las 11:00 de la mañaña, en el polideportivo del club Carlos, de la ciudad Capital.

El ataque ofensivo de las Águilas lo encabezó Luzmaury Rodríguez con 19 puntos y seis rebotes, y contó con el respaldo de Mary Coronado y sus 17 tantos más cinco atrapadas, Sugey Monsac consiguió un doble-doble de 10 encestes con 11 capturas de balón y Carola Hernández 10.

Por las vencidas, Audrey Castro anotó 19 puntos, Ana Villanueva logró cifras dobles de 13 dígitos más 21 rebotes, al igual que Tawny Olivero, quien marcó 10 tantos y atrapó 12 pelotas, y Samantha Calderón 10.

Las sancarleñas avanzaron a la final al barrer 2-0 la serie semifinal A, a las Élites de Yamasá, y las Águilas 2-1 a las Laguneras de San Cristóbal, en la ronda A.

En la justa compitieron 11 equipos en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia” y lo organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside Roberto Ramírez.

Apoyan, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y su director Alberto Rodríguez; Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, y empresa Seaboard “Energía Limpia”.