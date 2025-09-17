Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- Los combinados Águilas de Guachupita y San Carlos tendrán a cargo este sábado 20 el partido inaugural del XII Torneo Interclubes Nacional de Baloncesto Superior Femenino, donde se disputará la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

El partido oficial está previsto para las 4:00 de la tarde en el polideportivo del club Renacer en el sector capitalino de Guachupita, y a la misma hora, chocarán las escuadras de Laguneras de San Cristóbal ante Élites de Yamasá, en el techado municipal de Yamasá.

Las informaciones fueron vertidas este martes en rueda de prensa realizada en el Centro de Capacitación del Ministerio de Deportes en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, encabezada por el profesor Roberto Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), quien estuvo acompañado de diferentes personalidades del deporte.

Junto a Ramírez estuvieron el viceministro de Deportes Fernando Teruel, quien representó al ministro Kelvin Cruz; las Inmortales del Deporte Dominicano Matilde Guerrero y Heyda Joaquín; Wendy Castillo, representante de Seaboard “Energía Limpia”; y Junior Páez, vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Así como, el general Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la Policía Nacional; las diputadas Melina Sánchez y Patricia Núñez; Mía Liberato, delegada de Calero; y los dirigentes Augusto Martínez, Luis Rojas, Francisco Presinal, Gilberto De la Cruz y Rubén Montes de Oca, directivos de la Asociación de Basket del Distrito Nacional (Abadina).

Ramírez informó que en el certamen, competirán 11 franquicias, divididas en dos grupos, en el A están las campeonas vigentes de las Águilas, Turistas del Este, club San Carlos, Caribes de Santo Domingo Norte, Dinámicas de Los Alcarrizos y la Liga de Basket Femenino de Maimón (Bonao). Y en el grupo B se ubican las Laguneras, Pueblo Nuevo de Villa Duarte, las Élites de Yamasá, Cañeras del Este (La Romana) y el club Los Mina.

La justa se hará bajo el lema “No a la Violencia de Género”, reafirmando el compromiso con la promoción de valores sociales y el empoderamiento de la mujer en el deporte.

Los partidos serán transmitidos por el canal de YouTube: Fedoclubes TV.

Partidos del domingo

Las acciones continuarán el domingo 21, a las 11:00 de la mañana, entre las Cotorras de Pueblo Nuevo y Cañeras del Este, en el techado del club Pueblo Nuevo de Villa Duarte.

Y a la misma hora, las Turistas del Este versus las Dinámicas de Los Alcarrizos, en el polideportivo municipal de El Seibo.