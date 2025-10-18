Ajedrecista Jennisis Santos de los juegos San Vicente a campeona nacional escolar y Centroamericano y del Caribe

Por Tonny Reyes

La destacada ajedrecista francomacorisana Jennisis Santos del Orbe logró dos medallas de oro consecutivas en los juegos nacionales escolares San Francisco 2025 y el torneo internacional Centroamericano y del Caribe Escolar Punta Cana 2025 que se realiza exitosamente en Punta Cana.

Jennesis Santos principal atleta femenina de los recién concluidos juegos San Vicente de San Francisco de Macorís e hija del reputado entrenador Genesis Santos logró dos hazañas en menos de diez días que pasarán a la historia del deporte de la ciudad del Jaya.

En la semana pasada logró la medalla de oro como mejor primer tablero de los juegos nacionales deportivos escolares organizados por el INEFI tras acumular cuatro puntos de cuatro posibles.

Varios Días después viajó a la ciudad de Punta Cana donde participan más de diez países centroamericanos y del caribe logrando el primer lugar en la categoría sub 15 femenino.

La francomacorisana Santos logró sumar cinco puntos de 7 posibles para adjudicarse el primer lugar de la exitosa justa deportiva.

Para ganar el primer lugar del evento internacional Jennisis Santos en representación del politécnico Vicente Aquilino Santos venció en la séptima ronda a Brenda Martínez del liceo Francisco José Peinado.

En ese mismo torneo Jennisis Santos derrotó además a Isabella Perrone del instituto Iberia, Esmeralda Aquino del colegio Nuestra señora del sagrado corazón de Jesús, Camila Felipe del Liceo Nuestra Señora Las Mercedes, y Camil de la Rosa.

Santos del orbe es fruto de los juegos deportivos San Vicente el principal evento clubistico escolar que existe en la República Dominicana con una experiencias de más de tres años dominando la categoría femenino de esta tradicional actividad.

Para su participación en el evento internacional la destacada atleta francomacorisana contó con el apoyo del profesor Pedro Emilio Reyes quien costeó los recursos de su pasaje y dieta del evento.