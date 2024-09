Al cumplirse dos años de la muerte del profesor Robert Vargas

Por Danilo Mesa

Conocí a Robert en mi barrio natal Los Mina , tenía un estudio fotográfico improvisado en casa de sus padres en la calle 17 I de los Mina , en un callejón que comunicaba esa calle con la calle Rosa Duarte

Yo atravesaba dicho portal para ir a trabajar a mi primer trabajo organizado , propiedad de mi tía , hermana y madre Gladys Acosta ( EPD) Ninja Boutique

Estoy hablando se 1986 apenas tenía yo 15 años

Robert de kakis, boina purpura , todos los dias , parecía un uniforme militar , claro esta dejaba en evidencia su criterio político y en la noche yo en cancha lo veía llegar muy temprano a dar clases de Matemáticas y física al liceo Ramon Emilio Jiménez, versión nocturna.

Años mas tarde y después de peregrinar por varios medios de comunicación primero como fotoreportero y después como periodista y hasta director de noticieros, Robert crea un tabloide local , rudimentario pero con mucha profesionalidad llamado Ciudad oriental

Robert agresivo , sagaz, penetro’ en el gusto de sus lectores , llevaba el acontecer primero de Los Mina y después de Santo Domingo Este completo. A muchos no les gustaba su estilo pero lo consumían

En el año 2006 Robert salto a la virtualidad. Llevó su tabloide a una terminal de computadora a través de la internet . El me recuerda que la primera persona en anunciarse virtual fue Danilo Mesa , con un anuncio de 5 mil pesos mensuales para anunciar una batería que acababa de representar llamada prestolite

Robert marcó un Hito en la comunicación digital en el país, llegando a competir con los principales diarios nacionales , con emporios comunicacionales desde un servidor rudimentario que operaban desde su casa .

Robert Vargas fue un cerebro activo hasta el día de su muerte .

Llega la Mamita ….cambio su vida ….

Robert era con perdón de sus familiares , un tipo hasta descuidado .

No negociaba nada que no fuera promover sus ideales . No tenia que ver con padres , hijos y hermanos , lo de el era sus ideas revolucionarias y cambiar su entorno, hasta que la flecha de cupido atravesó su corazón cuando esta hija de la Vega , se interpuso en su camino para cambiarle la vida y dar a Robert los momentos mas felices de su vida .

Eran el papito y la mamita

Juntos siempre , pa’ arriba y pa’ abajo

Cinthia Polanco, fue sin dudas el Alfa y omega del profesor .

Cuando se escriba su historia , los Lomineros y ciudadanos de Santo Domingo Este que lo conocimos tendremos la oportunidad de testificar haber conocido a un hombre excepcional , profesional , ilustrado , atrapado entre lo antiguo y lo moderno , integro , solidario que aprendió a amar y a vivir

Gracias a su , mamita, para el valió la pena luchar y vivir .