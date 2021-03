Al dirigente perremeísta Gilberto Santana le preocupa que puedan “caer otros” de su partido

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +474 Nuevos 249,463 Fallecidos: +3 Nuevos 3,272 Recuperados: 205,697 Activos: 40,494

Por Robert Vargas

La renuncia ya confirmada de José Sánchez de la Rectoría del Instituto Superior Comunitario, (ITSC), ha disparado hoy las alarmas en entre dirigentes del Partido Revolucionario Moderno de Santo Domingo Este, que han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que otros más de esa agrupación puedan “caer” en medio de escándalos por distintos motivos.

En una publicación hecha este domingo en su cuenta de Instagram por el dirigente perremeísta Gilberto Santana, hermano del diputado Bertico Santana, este hace una “reflexión” que ilustra con un “collage” de fotos de José Sánchez, Leonardo Faña y Kimberly Taveras.

Sánchez renunció al cargo de Rector del ITSC en medio de un escándalo por presunto nepotismo y acoso laboral y sexual.

Faña, ex Director del Instituto Agrario Dominicano, ha sido imputado de cargos por el Ministerio Público por presuntos delitos sexuales, por lo que guarda prisión preventiva en la cárcel de Najayo.

Mientras que Taveras, renunció al cargo de Ministra de la Juventud en medio de denuncias por supuestos negocios irregulares cuando fue Directora del Distrito Municipal de La Guayiga, en la provincia Santo Domingo.

Sobre estos casos, Gilberto Santana hace una reflexión en Instagram donde sugiere que “tomar tiempo de calidad (…) para reflexionar, pensar y sobretodo, como actuar cada día”.

Su intención es lograr que “otros no sigan cayendo, ya que uno de los nuestros es mejor que miles que no son”.

-“Me duele muchísimo que hallan caído algunos de nuestros compañeros , pero mas me dolería que cayera otro más”, reflexiona Santana.

Su “reflexión” fue etiquetada a @leonardo.fana.5 @kimberlytaverasduarte @joseasanchezrd

