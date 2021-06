Vídeo único muestra arresto de 23 hombres y 24 mujeres durante teteo en la discoteca “La Santa”, del ensanche Ozama

Por Robert Vargas

Al menos 24 mujeres y 23 hombres fueron arrestados este domingo durante un “teteo” en la discoteca “La Santa” del ensanche Ozama, cuando violaban el toque de queda dispuesto por el gobierno.

El grupo fue sorprendido dentro del local por fuerzas policiales, luego que funcionarios del Departamento Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), adscrito el Ministerio de Interior y Policía le montaran una vigilancia especial.

Un vídeo con imágenes únicas captado por el recurso de información y noticias Ciudadoriental.com muestra el momento en que se producían los arrestos.

Participaban de una fiesta clandestina, a pesar de que ya estaba en vigor el toque de queda.

La multitud fue llevada en varios vehículos hacia la sede de la Dirección Regional de Santo Domingo Oriental, en Invivienda Santo Domingo.

La mayoría de los detenidos no llevaban mascarillas puestas. Por igual, la mayoría se mostraba alegre durante el incidente, y solo algunas mujeres se veían preocupadas, no por ser arrestadas no el riesgo de ser contagiadas con el coronavirus, sino por que no querían ser grabadas.

Otras, sin embargo, llegaron a solicitar que “¡Grabame!”.

Según ha conocido Ciudad Oriental, ya han sido localizados otros establecimientos sobre los cuales serán lanzadas las fuerzas policiales.

