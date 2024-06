Al menos 33 muertos en ataque israelí contra escuela de Gaza, que según Israel era usada por Hamás

Fuente externa

Un ataque israelí a primeras horas del jueves contra una escuela que acogía a palestinos desplazados en el centro de Gaza dejó al menos 33 muertos, incluidos 12 mujeres y niños, según funcionarios locales de salud. El ejército israelí alegó que combatientes de Hamás operaban desde la escuela. Fuente AP

Fue el más reciente ataque israelí con gran número de víctimas entre los palestinos que buscaban cobijo. Un día antes, el ejército de Israel anunció una nueva campaña aérea y terrestre en el centro de Gaza para ir tras combatientes de Hamás que, según dice, se han reagrupado en la zona.

Los soldados israelíes han vuelto varias veces a zonas de la Franja de Gaza que ya habían invadido, lo que pone de manifiesto la resistencia del grupo armado después de casi ocho meses de campaña israelí en el territorio.

Testigos y funcionarios de salud dijeron que el ataque del jueves impactó la escuela Al-Sardi, gestionada por la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, conocida por el acrónimo UNRWA. La escuela estaba llena de palestinos que habían huido de los operativos y bombardeos israelíes en el norte de Gaza, indicaron.

El hospital inicialmente informó que entre los muertos en el ataque a la escuela había nueve mujeres y 14 niños. La morgue del hospital actualizó el informe a tres mujeres, nueve niños y 21 hombres fallecidos por el bombardeo. No quedó claro de momento qué causó la discrepancia. Un periodista de The Associated Press contó los cuerpos, pero no pudo mirar debajo de las mortajas.