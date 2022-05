Al regidor Luis Flores le dieron una frotadita con «mentol», y las consecuencias han sido terribles para su salud

Por Robert Vargas

Luis Flores es uno de los regidores más dinámicos del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Llegó allí el 16 de agosto del año 2006 tras ser electo al cargo en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, en la que fue reelecto de manera sucesiva. Está invicto.

El año pasado, se sintió molesto con el partido en el que creció y se dio a conocer políticamente, y entonces se marchó a la Fuerza del Pueblo.

Esta es una breve reseña de su paso por el ASDE, donde es regidor hasta el año 2024, electo por el PLD, pero cambiado a la FP.

Bueno, la cuestión es que el dinámico Luis Flores, quien es una especie de «bujía» en el Concejo de Regidores, ha sido ingresado de urgencia en el centro médico UCE.

Padece de una severa infección, que él considera le ha brotado como consecuencia de un pasaje en el cuello con «mentol». Es un caso extraño, pero es real.

Ocurre que, hace varias semanas, Flores participó de una comitiva del ASDE que fue a Europa a observar e funcionamiento de algunas plantas de procesamiento de basura.

A su regreso, debió afrontar sus tareas locales en el Concejo de Regidores y de su empresa particular. Se sometió a un intenso estrés.

Una noche, según él le ha explicado a Ciudad Oriental, se acostó a dormir y, al día siguiente tenía un fuerte dolor en el cuello, cuya intensidad y molestia no cedía.

En esas circunstancias, su esposa, amable y comprensiva y buscando calmar el dolor de Flores, le untó en el cuello un ungüento a base de «mentol». ¡Terrible acción!

Resulta que Luis Flores es alérgico al mentol y, al darse cuenta que el pasaje había sido con esa sustancia, corrió a lavarse el cuello con agua abundante.

Sin embargo, ya era tarde y el «mentol» había penetrado su piel en el área del cuello.

Poco después comenzaron a brotarle algunas lesiones cutáneas, que aumentaron en tamaño, cantidad y dolor.

La infección, a pesar de los medicamentos, no cedían por lo que Flores se ausentó de la vida pública.

Hace un par de noches, la situación empeoró. Las lesiones en la piel aumentaron y eran más dolorosas y sin señales posibles de curar.

En ese contexto, con un terrible dolor en la parte afectada, fue necesario que Flores fuera llevado de urgencia al centro médico donde lo ingresaron hasta determinar cómo lograr hacer retroceder la agresividad de la lesión infección cutánea.

Luis Flores nos explicó lo que sucede de la siguiente manera. (Él autorizó la publicación)

Yo dormí con una almohada alta y eso me provoco un dolor y dos después de tomar calmante no se me quitaba y me untaron mentol y yo soy alérgico al mentol.

Eso me provoco un alergia y se me agudizó y luego se me infecto hasta que tuve que venir a un infectologo luego de estarme tratando con la dermatóloga.

En el dia de ayer ya no aguantaba mas el dolor y la infección y me ingresaron de inmediato