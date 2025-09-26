Fuente Externa

El sábado 27 de septiembre a las 4:00 p.m., en el Pabellón Infantil, el joven actor, influencer y creador de contenido Albert Cuentacuentos presentará su espectáculo lleno de magia, música y reflexiones para grandes y chicos.

Y eso no es todo: el domingo 28 de septiembre a las 6:00 p.m., volverá al mismo escenario para presentar el cuento «Una Aventura en el

Centro Cultural Banreservas» por Elaine Gómez, junto a los amigos del Voluntariado de Banreservas.

Dos presentaciones que forman parte de la fiesta cultural más grande del país: la XXV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025.

¡No te lo pierdas! Sigue a @albertcuentacuentos en redes para más detalles.