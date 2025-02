Alcalde Dío Astacio visita instalaciones de la Fedotenis en el Parque del Este

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- El alcalde de Santo Domingo Este (SDE), Dío Astacio, visitó las instalaciones del Centro Nacional de Tenis en el Parque del Este, lugar el cual consideró es la capital del tenis del país, y de Centroamericano y del Caribe.

No obstante, al término de su visita este lunes, junto al presidente de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), Persio Maldonado Sánchez, dijo que él como funcionario municipal promoverá el Centro Nacional de Tenis para que vaya más público, y que se promueva la edificación para más torneos, aún cuando se celebran más de 50 torneos nacionales e internacionales cada año.

“Maravillado con lo que vi”, así de tajante fue el edil. “Esta edificación es como una joya que descubres, lo vamos a promover”, externó Dío, luego de un recorrido en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este.

El alcalde vio parte del torneo que actualmente se celebra allí, la Copa Los Tres Ojos, un evento internacional con más de 100 jugadores de 20 países. Igual visitó la instalación completa, junto a Maldonado. Terminaron en el moderno restaurante de los atletas.

“Hace tiempo que quería venir, y mi gran amigo Don Persio Maldonado me invitó y me dio un tour. Luego de lo que vi, reitero, vamos a promover y replicar esto que veo y que la gente vaya a ver los torneos, junto con sus hijos, para que los niños aprendan del tenis, que se anoten y jueguen tenis, que no es como la gente dice que es caro, aquí se puede aprender y ser mejores ciudadanos”.

Dijo Dío que “Santo Domingo Este debe ser sede del tenis, la gente debe aprovechar estas inmensas y bonitas instalaciones. Debemos aprovechar el flujo de personas para que aprenden de este lindo deporte”, sostuvo. “Tenemos el oído puesto en Santo Domingo Este y que mejor lugar para concentrarse en el Parque del Este y en la Fedotenis”.

El alcalde concluyo diciendo “cuenten con nosotros, porque vamos a ayudar para tener más campeones de tenis”.

Mientras que Maldonado, manifestó que la visita del alcalde Astacio es importante, ya que en el Parque del Este conviven varias federaciones y disciplinas deportivas.

“Hemos querido invitar al alcalde, además es un amigo muy querido, que venga a conocer en detalle todo lo que se hace en el Parque del Este, en el Centro Nacional de Tenis, que es muy importante para el gobierno municipal”, señaló Maldonado.

“Todo lo que hacemos aquí en este Parque del Este es importante, el impacto de lo que hacemos aquí”, sostuvo el también presidente de la Cotecc.

“Agradecerle al alcalde que venga al parque, su visita, este escenario es parte importante de su gobierno. Tenerlo como jefe del municipio es un honor para nosotros, que la gente sepa, que si el alcalde viene es una señal buena”, manifestó Maldonado.

“Como dice Dío, Santo Domingo Este es la capital de Centroamericano y del Caribe, y de Suramérica, no hay una instalación en esta región como esta, es una instalación panamericana, el país está a un paso de tener unos Juegos Olímpicos aquí”, concluyó Maldonado.