Alcaldesa Wendy Cepeda da primer picazo para la construcción del Parque del Sector El Bonito

San Isidro, Santo Domingo Este, – En un acto cargado de entusiasmo y esperanza comunitaria, la Alcaldía de San Luis dejó formalmente iniciado este martes 16 de septiembre de 2025 el proyecto de construcción del «Parque del Sector El Bonito, en Llanos del Este», una obra destinada a fomentar el desarrollo, la recreación y la integración social de las familias de la zona.

La actividad, realizada en la calle principal de la comunidad, contó con la presencia de autoridades civiles, militares, comunitarias y municipales, quienes coincidieron en destacar la importancia de este espacio para mejorar la calidad de vida de los residentes.

El evento inició con la entonación del Himno Nacional Dominicano, seguido de una invocación a Dios, solicitando su bendición sobre este proyecto que beneficiará a cientos de familias.

Entre las distinguidas personalidades presentes se encontraban:

• Diputado Juan José Rojas

• General de Brigada Euler Sierra Pérez, Inspector General FARD, en representación del Mayor General Piloto Floreal T. Suárez Martínez, Comandante General FARD

• María Henríquez de Suárez, Presidenta de AEOFARD

• Lic. Lineed Bruno, Vicerrectora de Vinculaciones y Extensiones del ITSC

• Wilfrido Peña Colón, Teniente Coronel, en representación del General ERD Raúl Mora Hernández, Director de la Academia Militar Batallas de Las Carreras

• Coronel Fabio Rosa Perdomo, Subdirector de la Escuela Vocacional, en representación del Coronel José Ramón Reyes Suárez (FARD), Director de la Escuela Vocacional

• Ney García, Viceministro de la Vivienda

•Miguel Ángel Richardson, Director de Mejoramiento del Hábitat del MIVED

•Darling Castillo, Director de Asistencia y Apoyo Comunitario

• Liliana Mateo, en representación de la Gobernación

•En representación del Consejo de Regidores: Joel Nieves, Alba de Arias, Keila del Villar y Martha Canaan

• Juan Francisco Polanco

Presidente del consejo de Desarrollo Comunitario:

La Alcaldesa Wendy Cepeda tuvo a su cargo el discurso central, donde resaltó que la construcción de este parque constituye una promesa cumplida para la comunidad de El Bonito y reafirmó su compromiso de seguir impulsando proyectos que promuevan el bienestar social, el esparcimiento y la unión comunitaria.

“Este parque será un espacio para el encuentro, la recreación y el sano desarrollo de nuestras familias. Hoy no solo levantamos una obra, sino también un símbolo de esperanza y progreso para todos”, expresó la alcaldesa.

El futuro parque contará con múltiples espacios diseñados para la recreación y el disfrute de todos los sectores de la comunidad, entre ellos:

✓Multiusos

✓ Gazebo

✓ Amplia explanada para actividades

✓Amplias aceras con ciclovía

✓Área de juegos infantiles

✓Área de ejercicios

✓ Cancha deportiva

✓Áreas verdes

✓ Parqueos

La jornada concluyó con el tradicional primer picazo, que marcó el inicio oficial de los trabajos de construcción de esta importante obra, destinada a convertirse en un punto de encuentro para la vida comunitaria y el desarrollo integral de San Luis.

