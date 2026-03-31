Alcaldía de Santo Domingo Este lanza el Operativo Semana Santa 2026

Por Madelin Peña

Santo Domingo Este.-Con la presencia del alcalde, Dío Astacio, la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE), dejó en marcha el Operativo Semana Santa 2026, en coordinación con el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR), como parte de una estrategia integral orientada a resguardar vidas y fortalecer la seguridad de la ciudadanía durante el asueto.

El operativo une esfuerzos entre la Alcaldía y los principales organismos de socorro y seguridad del país, entre ellos la Defensa Civil, laPolicía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud Pública y la Cruz Roja, quienes estarán apostados en diversos puntos estratégicos, entre ellos el Puente Juan Carlos, puesto carretera Mella (frente a la OMSA), Av. Ecológica con Av. Hípica, así como el balneario Cachón de la Rubia y la Sala de Situaciones del ASDE, en colaboración con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, enfocados en la atención oportuna, la asistencia inmediata y la capacidad de reacción ante cualquier eventualidad.

Denuncian militarización del Faro a Colón por orden de Dio Astacio Durante el acto, el alcalde Dío Astacio destacó la importancia de la planificación estratégica y la integración efectiva de las instituciones como base para el desarrollo del operativo.

“Este operativo es una muestra del compromiso y la conciencia de una sociedad que decide cuidar a su gente. Hacemos un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia, responsabilidad y respeto durante esta Semana Santa, promoviendo una convivencia armónica y priorizando la protección de la vida”, expresó Astacio.

El operativo integrará unidades móviles, equipos de emergencia y primeros auxilios, personal capacitado y un sistema de comunicación activo las 24 horas, con presencia en corredores viales clave como las avenidas Las Américas, Venezuela, Sabana Larga, Charles de Gaulle y San Vicente, así como en puntos neurálgicos como el Puente Juan Carlos, la avenida España, el entorno del hospital Dr. Darío Contreras y el balneario Cachón de la Rubia donde cientos de voluntarios garantizarán la vigilancia, asistencia y capacidad de respuesta en las distintas zonas priorizadas.

Como parte de las acciones preventivas, el ASDE ejecutará jornadas de fumigación, reforzará la iluminación en puntos clave y ampliará la cobertura de seguridad, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a los munícipes y visitantes.

El operativo Semana Santa 2026 traza plan de trabajo orientado a la prevención, la cercanía con la gente y la protección efectiva de la vida, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional y promoviendo una cultura de prevención en todo el municipio.