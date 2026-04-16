Alcaldía de Santo Domingo Este llama a reforzar la prevención comunitaria ante pronóstico de lluvias

El alcalde exhorta a la ciudadanía y a los líderes comunitarios integrarse a las acciones preventivas y mantener la limpieza de drenajes ante la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal

Fuete externa

Santo Domingo Este.-El alcalde Dío Astacio hizo un llamado a los líderes comunitarios, munícipes e instituciones que integran la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género del cabildo a integrarse de manera activa a las acciones preventivas ante las lluvias pronosticadas para este fin de semana.

El llamado se produce ante la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, de acuerdo con las previsiones del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte la ocurrencia de aguaceros en distintas zonas del país, incluyendo el municipio Santo Domingo Este.

En el marco de la reunión mensual de la Mesa de Seguridad, el alcalde exhortó a la población a reforzar la limpieza de frentes de viviendas, contenes y espacios públicos, así como disponer correctamente los desechos sólidos para evitar obstrucciones en los sistemas de drenaje y posibles inundaciones urbanas.

El alcalde, Astacio, resaltó la necesidad de la acción conjunta entre autoridades y ciudadanía.

“La prevención es una responsabilidad compartida entre el ayuntamiento, las comunidades y cada ciudadano; solo trabajando unidos podemos reducir los riesgos ante las lluvias”, expresó.

En ese orden, pidió a los dirigentes comunitarios servir de enlace directo con sus sectores, orientando a los munícipes sobre el manejo adecuado de los desechos y la importancia de mantener el entorno limpio.

Asimismo, advirtió que la acumulación de desechos sólidos en calles y drenajes continúa siendo una de las principales causas de inundaciones urbanas, por lo que insistió en fortalecer la educación ciudadana y promover jornadas de limpieza comunitaria en los distintos sectores del municipio.

Durante el encuentro de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género se abordaron, además, temas relacionados con la prevención de riesgos, el cambio climático, la seguridad ciudadana y el funcionamiento del Sistema de Drenaje y Recolección de Aguas Pluviales (SISDRAP), con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional ante posibles eventos climáticos.