Alex Mordan consolida fuerza en Santo Domingo Este con masivo respaldo de dirigencia perremeísta

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Santo Domingo Este, . El aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno en este municipio, Alex Mordan, encabezó un multitudinario encuentro en el que recibió el respaldo de más de 150 candidatos a diversos organismos, zonas y regiones, consolidando una plataforma de unidad de cara a los próximos procesos internos.

Durante el acto, celebrado en el auditorio de la Iglesia Adoradores del Reino, Mordan presentó una visión transformadora en la que planteó que la organización política debe dejar de ser una estructura estática para convertirse en un verdadero puente de soluciones entre el partido, el gobierno y la sociedad civil.

El dirigente enfatizó que el PRM que visualiza debe mantener sus puertas abiertas de par en par para atender las necesidades de las bases, asegurando que la gestión partidaria sea un compromiso de cercanía diaria con la militancia.

Frente a la evolución demográfica y el crecimiento que experimenta Santo Domingo Este, Mordann propuso una modernización profunda de la gestión electoral mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

En su discurso, destacó la necesidad de implementar herramientas de vanguardia como la inteligencia artificial y el análisis de Big Data, asegurando que estas innovaciones permitirán al partido mantener su competitividad y eficiencia en un entorno político cada vez más exigente.

Asimismo, subrayó la importancia de la capacitación constante a través de paneles temáticos con figuras notables de la vida pública y el desarrollo de diplomados de ciclo corto, orientados a que los compañeros dominen tanto la ideología partidaria como el funcionamiento técnico del Estado dominicano.

La actividad contó con el respaldo de figuras de alto peso institucional, entre las que sobresalen el legendario dirigente José Antonio Trinidad, candidato a la presidencia del PRM en la provincia Santo Domingo, y Ramón Gómez, aspirante a la presidencia regional Oriental Uno.

También sumaron su apoyo candidatos clave como Mélida Medina, Luis Miguel Terrero, Luis Sosa, Yudelkis Almonte, Plinio De Óleo, César Vargas, Luis Mateo, Domingo de Los Santos, Joel Encarnación y Roberto Araujo, quienes aspiran a diversas presidencias y secretarías generales en las regiones Uno A, Uno B, Uno C, Dos, Tres, Tres B, Tres D y Tres E.

A este bloque de apoyo se unió además Joel Lara, candidato a la presidencia de la Juventud Revolucionaria Moderna en el municipio, sellando así un compromiso de renovación y unidad que posiciona el proyecto de Alex Mordán como el eje de la modernización perremeísta en la demarcación.