Alfredo Martínez hace una notificación a Manuel Jiménez mediante acto de alguacil … y esta es la razón

Por Robert Vargas

El ex alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, ha recurrido a un procedimiento que le autoriza la ley para poner en evidencia a su sucesor en el ASDE, Manuel Jiménez y lo ha hecho con una notificación mediante un acto de alguacil, “para que no alegue ignorancia”.

Esto es algo que no se había pensado que ocurriría. Lo que se entendía era que, por el discurso ácido durante la campaña electoral de Jiménez contra Martínez, sería el primero quien estarían remitiendo notificaciones al segundo.

Pero no ha resultado así. Ya Manuel Jiménez tiene 14 meses ocupando el cargo de alcalde y no ha adelantado ni una sola iniciativa judicial contra quién él denominaba “el falso alcalde”.

Sin embargo, la realidad supera la ficción y es Alfredo Martínez quien ha aprovechado ciertas declaraciones de Jiménez para “ponerlo en su lugar”.

Hace pocos días, un un ministerial escogido por Martínez, entregó un “Acta de notificación” a Jiménez, al Concejo de Regidores y al Contralor Municipal, Pascual Disla.

¿Qué fue lo que le notificó Martínez a los regidores, al síndico y al Contralor?

Antes de responder esta interrogante, vamos a decirle qué fue lo que “le picó” al ex alcalde.

Según consta en el acto de “Notificación”, Jiménez habría declarado a un medio de comunicación que “él no había encontrado ninguna instalación de las cámaras de video vigilancia, que fueron licitadas por el ASDE, de la cual salió adjudicataria la empresa Compusoluciones”.

A Martínez no le agradó esa declaración de Jiménez y, por tanto, le respondió con “acto de notificación de informe de la Dirección de Informática del Ayuntamiento de Santo Domingo Este del 16-08-16, al 24-04-20”.

¿En qué consiste este documento?

Se trata de un voluminoso legajo de papeles cuidadosamente organizado y encuadernado en el que se detalla uno por uno todo lo que Martínez le entregó a Jiménez y que este recibió conforme durante el período de transición.

En el mismo se informa de equipos informáticos de distintos niveles, cajas especiales para la colocación de las cámaras de video vigilancia y varios kilómetros de cables para el funcionamiento del sistema.

Una parte de los equipos, según muestra en un vídeo y en fotografías, están instalados en postes del tendido eléctrico de santo Domingo Este, y otros estaban guardados en el almacén del ASDE.

El legajo de documentos contiene uno en el que muestra que la Vice Alcaldesa, Angela Henríquez, lo firma confirmando que recibió lo que está descrito en el paquete encuadernado y mostrado en vídeo.

Con esa acción, Martínez desmintió a Jiménez.

Ciudad Oriental quiso conocer si todas las cámaras estaban instaladas y esta fue la respuesta que obtuvo del entorno del ex alcalde:

-“Lo que sucede es que el proyecto no estaba concluido y lo entregamos hasta el nivel en que lo dejamos. Pero no pueden decir que no entregamos los equipos. Ellos los recibieron y así lo admitieron cuando la Vice Alcaldesa firmó el informe por autorización de Manuel Jiménez”.

Agregan que: “los equipos están instalados ahí, y el resto en los almacenes”, tal como lo admitió la Angela Henríquez durante el período de transición.

