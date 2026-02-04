Alianza Estratégica: Junta Municipal San Luis y EDEESTE Iluminarán Vías Principales

San Luis.-En un encuentro coordinado en el despacho municipal, la Directora de la Junta Municipal de San Luis, Alcaldesa Wendy Cepeda, recibió a los representantes de Gestión Social de EDEESTE, Juan Pablo Decena y Rafael Pérez. El objetivo principal de esta reunión fue establecer un plan de acción inmediato para la intervención del sistema de iluminación del distrito.

Gracias al apoyo recibido de la alcaldesa, se acordó el reemplazo de bombillas y fotoceldas en las arterias viales más importantes de nuestra demarcación. Esta iniciativa busca elevar los niveles de seguridad y visibilidad para conductores y peatones.

Las vías a intervenir incluyen:

•Carretera Mella

•Calle Juan Rosario

•Primera de Mayo

•Profesor Juan Bosch

•José Francisco Peña Gómez

(entre otras)

Con esta colaboración, la gestión reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las instituciones para transformar los servicios públicos de San Luis.