“Amanecer tenso en la avenida España por supuesto embargo a la discoteca Lux by Mixer”

Por Cinthia Polanco

SANTO DOMINGO ESTE.—La mañana del viernes la avenida España se convirtió en un pequeño escenario de tensión: un contingente policial apostado frente a la famosa discoteca Lux by Mixer llamó la atención de todo el que pasaba por la zona.

Choferes disminuyeron la velocidad, curiosos se aglomeraron en las aceras y hasta los que trotaban a esa hora frenaron en seco para averiguar qué estaba pasando en uno de los puntos de entretenimiento más concurridos del municipio.

Según informaron varios medios de comunicación, la presencia policial respondió a la ejecución de un embargo por una presunta deuda millonaria que arrastra el establecimiento. Aunque los detalles oficiales no han sido divulgados, se habla de montos que superan los 20 millones de pesos, lo que habría motivado la incautación de mobiliario y equipos del local.

Lux by Mixer, conocida por recibir a personalidades del entretenimiento, la política y la vida social del país, quedó prácticamente paralizada mientras se desarrollaba el operativo que mantuvo la avenida bajo la mirada curiosa —y en algunos casos incrédula— de los transeúntes.

Hasta el momento, los propietarios del establecimiento no han ofrecido una versión pública sobre el proceso, mientras la comunidad de Santo Domingo Este sigue atenta al desenlace de uno de los casos más comentados del fin de semana.