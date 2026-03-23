Fuente Externa

La organización política AVANCEMOS, al valorar el discurso del presidente Luis Abinader acerca del impacto en el país de la guerra en Medio Oriente, consideró que el presidente no fue justo al anunciar algunas medidas que implican más sacrificios para los de siempre: la clase media, los trabajadores y los más pobres del país.

El dirige político Carlos Amarante Baret, en nombre de la organización, afirmó que el presidente describió un panorama incierto para el país y que las palabras más preocupantes y que sentencian a la mayoría son aquellas cuando afirma que :

“Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos“.

Amarante afirmó que gobernar bien es ser justo y el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no lo ha sido al cargar el peso de esta crisis sobre los hombros de la clase media, los trabajadores y los más pobres del país.

En AVANCEMOS sabemos que estamos en presencia de una crisis acentuada por la guerra, pero no vemos el sacrificio del gobierno ni de los más poderosos del país.

¿Dónde está el plan de austeridad del gobierno? ¿Seguirá el despilfarro del gasto publicitario? ¿Pondrá el presidente control a la campaña interna del PRM dentro del gobierno?, se pregunta AVANCEMOS.

Por último, Amarante le dijo al pesidente que aún está a tiempo de tomar medidas en su gobierno que reflejan austeridad y que los sacrificios sean repartidos según la capacidad económica de cada grupo social. “En AVANCEMOS pedimos un verdadero plan anti crisis, pero el gobierno no está por la tarea”, aseveró el dirigente Carlos Amarante Baret.